https://ria.ru/20240118/shkola-1922188657.html

Более 170 школ и детсадов отремонтируют в Ростовской области в 2024 году

Более 170 школ и детсадов отремонтируют в Ростовской области в 2024 году - РИА Новости, 18.01.2024

Более 170 школ и детсадов отремонтируют в Ростовской области в 2024 году

Более 170 школ и детских садов планируется отремонтировать в Ростовской области в 2024 году, на это предусмотрено 7,5 миллиарда рублей сообщила министр общего и РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T18:23

2024-01-18T18:23

2024-01-18T18:23

ростовская область

ростовская область

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв - РИА Новости. Более 170 школ и детских садов планируется отремонтировать в Ростовской области в 2024 году, на это предусмотрено 7,5 миллиарда рублей сообщила министр общего и профессионального образования региона Тамара Шевченко на совещании в четверг. "В 2023 году выполнены ремонтные работы на 92 объектах образования. Задача на 2024 год - отремонтировать еще 171 объект. На эти цели предусмотрено 7,5 миллиарда рублей, что на 60% превышает объем средств прошлого года", - сказала она. За последние пять лет в регионе были построены и введены в эксплуатацию 50 детских садов и 32 школы. Число мест в детских садах увеличилось почти на 7 тысяч, в общеобразовательных организациях - более чем на 19 тысяч. Значительная часть из них создана в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография". Участие Ростовской области в проекте "Успех каждого ребенка" позволило отремонтировать в 2023 году спортивные залы в шести сельских школах. Всего с начала проекта спортзалы обновлены в 44 сельских школах, созданы современные условия для занятий физкультурой и спортом для 4339 ребят. "Инфраструктура совершенствуется не только в общеобразовательных, но и в профессиональных организациях. В рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" с 2019 по 2023 годы создано 96 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой", - подчеркнула Шевченко. Она добавила, что появился новый инструмент по развитию учреждений - инвестиционный налоговый вычет. Он позволяет работодателям оказывать финансовую помощь. В 2023 году в систему СПО таким образом привлечено более 50 миллионов рублей. "Министерство в 2023 году сработало эффективно и результативно. Все поставленные задачи решены, уровень освоения бюджетных средств – 99,8% – очень высокий. По нацпроектам все параметры и показатели выполнены", - оценил деятельность ведомства первый замгубернатора области Игорь Гуськов. Он добавил, что в 2024 году, помимо реализации региональных и национальных проектов, основными векторами работы минобра остаются: развитие инфраструктуры, создание эффективных механизмов управления отраслью, преодоление кадрового дефицита, снижение бюрократической нагрузки на педагогических работников общеобразовательных организаций.

https://ria.ru/20240117/proekt-1921885898.html

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ростовская область

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ростовская область, игорь гуськов