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В США усомнились, что конгрессмены поддержат проект миграционной реформы - РИА Новости, 18.01.2024
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06:31 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/reforma-1921977259.html
В США усомнились, что конгрессмены поддержат проект миграционной реформы
В США усомнились, что конгрессмены поддержат проект миграционной реформы - РИА Новости, 18.01.2024
В США усомнились, что конгрессмены поддержат проект миграционной реформы
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не может судить, поддержат ли конгрессмены сенатский проект миграционной реформы, поскольку не знаком... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:31
2024-01-18T06:31
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не может судить, поддержат ли конгрессмены сенатский проект миграционной реформы, поскольку не знаком с его деталями, но если слухи о нем верны, то у такой инициативы нет шансов. С проведением масштабной миграционной реформы республиканская оппозиция в конгрессе увязала финансирование помощи Украине и утверждение 61 миллиарда долларов, запрошенных Белым домом на эти цели. "Дьявол кроется в деталях. Я еще не знаю, что они собираются предложить. На этот счет ходит много слухов, но я очень надеюсь, что нам представят что-то значимое, очень близкое к тому, что мы отправляли из палаты", - сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN."Если законопроект выглядит так, как некоторые слухи о нем, то, конечно, он будет мертв по прибытии, потому что не решит проблемы", - добавил спикер. Сам он требует возобновить строительство стены вдоль границы с Мексикой, свернуть массовую практику освобождения нелегалов с допуском их в пределы США и вновь держать искателей убежища на мексиканской территории на период рассмотрения их заявок американскими властями. Джонсон рассказал, что в очередной раз потребовал решить проблему границы на встрече с президентом США Джо Байденом, который в среду пригласил лидеров конгресса в Белый дом в попытке сподвигнуть их на выделение средств Киеву. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил журналистам, что законопроект, увязывающий миграционную реформу и помощь Украине, может уже на следующей неделе быть принят в работу верхней палатой конгресса.
https://ria.ru/20240118/bayden-1921971079.html
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в мире, украина, майк джонсон, сша, джо байден
В мире, Украина, Майк Джонсон, США, Джо Байден
В США усомнились, что конгрессмены поддержат проект миграционной реформы

Джонсон: конгрессмены вряд ли поддержат сенатский проект миграционной реформы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не может судить, поддержат ли конгрессмены сенатский проект миграционной реформы, поскольку не знаком с его деталями, но если слухи о нем верны, то у такой инициативы нет шансов.
С проведением масштабной миграционной реформы республиканская оппозиция в конгрессе увязала финансирование помощи Украине и утверждение 61 миллиарда долларов, запрошенных Белым домом на эти цели.
"Дьявол кроется в деталях. Я еще не знаю, что они собираются предложить. На этот счет ходит много слухов, но я очень надеюсь, что нам представят что-то значимое, очень близкое к тому, что мы отправляли из палаты", - сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.
"Если законопроект выглядит так, как некоторые слухи о нем, то, конечно, он будет мертв по прибытии, потому что не решит проблемы", - добавил спикер.
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Сам он требует возобновить строительство стены вдоль границы с Мексикой, свернуть массовую практику освобождения нелегалов с допуском их в пределы США и вновь держать искателей убежища на мексиканской территории на период рассмотрения их заявок американскими властями.
Джонсон рассказал, что в очередной раз потребовал решить проблему границы на встрече с президентом США Джо Байденом, который в среду пригласил лидеров конгресса в Белый дом в попытке сподвигнуть их на выделение средств Киеву.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил журналистам, что законопроект, увязывающий миграционную реформу и помощь Украине, может уже на следующей неделе быть принят в работу верхней палатой конгресса.
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