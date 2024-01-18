https://ria.ru/20240118/priglashenie-1921967488.html

В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы - РИА Новости, 18.01.2024

В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

Швейцария должна пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил депутат Национального совета Швейцарии от... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:08

2024-01-18T02:08

2024-01-18T05:01

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Швейцария должна пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten."Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн", — считает политик.Бюхеля возмутил визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник. По его словам, страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны. Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине совершенно немыслимо без участия Москвы, считает политик. Он охарактеризовал переговоры по поводу украинской "формулы мира", прошедшие в Давосе без России, как "абсурдные".В понедельник Владимир Зеленский встретился с депутатами швейцарского парламента в Берне. Фракция народной партии объявила украинскому президенту бойкот. SVP неоднократно подчеркивала, что страна нарушает собственный принцип нейтралитета, ведя переговоры с Киевом.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.

https://ria.ru/20240115/pushkov-1921346190.html

https://ria.ru/20240116/davos-1921737938.html

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украина

россия

берн (город)

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в мире, швейцария, украина, россия, берн (город), давос, владимир путин, владимир зеленский