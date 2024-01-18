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В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы - РИА Новости, 18.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 18.01.2024 (обновлено: 05:01 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/priglashenie-1921967488.html
В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы
В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы - РИА Новости, 18.01.2024
В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы
Швейцария должна пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил депутат Национального совета Швейцарии от... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:08
2024-01-18T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
россия
берн (город)
давос
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Швейцария должна пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten."Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн", — считает политик.Бюхеля возмутил визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник. По его словам, страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны. Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине совершенно немыслимо без участия Москвы, считает политик. Он охарактеризовал переговоры по поводу украинской "формулы мира", прошедшие в Давосе без России, как "абсурдные".В понедельник Владимир Зеленский встретился с депутатами швейцарского парламента в Берне. Фракция народной партии объявила украинскому президенту бойкот. SVP неоднократно подчеркивала, что страна нарушает собственный принцип нейтралитета, ведя переговоры с Киевом.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
https://ria.ru/20240115/pushkov-1921346190.html
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в мире, швейцария, украина, россия, берн (город), давос, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Россия, Берн (город), Давос, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Швейцарии потребовали визита Путина из-за устроенной Зеленским проблемы

Депутат Бюхель попросил пригласить Путина в Швейцарию после визита Зеленского

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Швейцария должна пригласить Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, заявил депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель в интервью газете 20 Minuten.
«
"Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн", — считает политик.
Бюхеля возмутил визит президента Украины Владимира Зеленского в парламент Швейцарии в понедельник. По его словам, страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.
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Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине совершенно немыслимо без участия Москвы, считает политик. Он охарактеризовал переговоры по поводу украинской "формулы мира", прошедшие в Давосе без России, как "абсурдные".
В понедельник Владимир Зеленский встретился с депутатами швейцарского парламента в Берне. Фракция народной партии объявила украинскому президенту бойкот. SVP неоднократно подчеркивала, что страна нарушает собственный принцип нейтралитета, ведя переговоры с Киевом.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаРоссияБерн (город)ДавосВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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