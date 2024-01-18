https://ria.ru/20240118/pozhar-1921987542.html

В Новосибирске вспыхнул пожар в подвале гимназии

В Новосибирске вспыхнул пожар в подвале гимназии - РИА Новости, 18.01.2024

В Новосибирске вспыхнул пожар в подвале гимназии

Пожарные в четверг ликвидируют возгорание в подвале здания гимназии №10 в центре Новосибирска, все ученики эвакуированы в театр "Красный факел", сообщил... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:05

2024-01-18T09:05

2024-01-18T09:06

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Пожарные в четверг ликвидируют возгорание в подвале здания гимназии №10 в центре Новосибирска, все ученики эвакуированы в театр "Красный факел", сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области. "В 11.38 (07.38 мск) сработала автоматическая пожарная сигнализация о возгорании в помещении гимназии №10 по улице Революции. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений администрацией школы проводилась эвакуация учеников. Все ученики были эвакуированы и размещены в театре "Красный факел", - сообщил представитель главка. По данным ГУМЧС, произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников. "В настоящий момент в подвальном помещении открытое горение ликвидировано. Информация уточняется", - отметили в ведомстве. В Telegram-канале ГУМЧС уточняется, что эвакуирован также и весь персонал здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится вентиляция помещений. "За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.

https://ria.ru/20240118/pozhar-1921986319.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, новосибирская область