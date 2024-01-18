Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 18.01.2024 (обновлено: 00:38 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/posrednichestvo-1921962426.html
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине
Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира на Украине, заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире общественного вещателя Yle. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:33
2024-01-18T00:38
в мире
финляндия
александр стубб
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101998/75/1019987517_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_0629484a7bcba4a302c069e7a9284b48.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира на Украине, заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире общественного вещателя Yle. "Финляндия выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год… В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о конфликте на Украине на предвыборных дебатах. Он отметил, что у него хорошие отношения с Россией, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, для установления мира необходимы международные мандаты, а не двусторонние отношения.Стубб подчеркнул, что Финляндия не должна разрывать связи с Китаем, несмотря на его противостояние с США. Он также выразил уверенность, что президент Финляндии обязан ладить со всеми президентами США, включая Дональда Трампа.Стубб также высказал мнение по поводу действий Финляндии на Ближнем Востоке: оказывать гуманитарную помощь, при необходимости направить миротворческие войска, участвовать в переговорах о создании двух государств.По данным последних опросов бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось в среду 17 января.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921542155.html
финляндия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101998/75/1019987517_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_ff9ed761114131f5c968efeda04adebb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, александр стубб, украина, россия
В мире, Финляндия, Александр Стубб, Украина, Россия
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине

Стубб: Финляндия может стать посредником в установлении мира на Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира на Украине, заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире общественного вещателя Yle.
«
"Финляндия выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год… В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о конфликте на Украине на предвыборных дебатах.
Он отметил, что у него хорошие отношения с Россией, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, для установления мира необходимы международные мандаты, а не двусторонние отношения.
Стубб подчеркнул, что Финляндия не должна разрывать связи с Китаем, несмотря на его противостояние с США. Он также выразил уверенность, что президент Финляндии обязан ладить со всеми президентами США, включая Дональда Трампа.
Стубб также высказал мнение по поводу действий Финляндии на Ближнем Востоке: оказывать гуманитарную помощь, при необходимости направить миротворческие войска, участвовать в переговорах о создании двух государств.
По данным последних опросов бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось в среду 17 января.
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Источник: Турция не видит готовности Запада к урегулированию на Украине
16 января, 08:08
 
В миреФинляндияАлександр СтуббУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала