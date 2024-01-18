Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине
Стубб: Финляндия может стать посредником в установлении мира на Украине
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertАлександр Стубб
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Александр Стубб. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира на Украине, заявил кандидат в президенты страны Александр Стубб в эфире общественного вещателя Yle.
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"Финляндия выбрана председателем ОБСЕ на 2025 год… В этой связи Финляндия могла бы стать посредником в установлении мира", — сказал он в ответ на вопрос журналиста о конфликте на Украине на предвыборных дебатах.
Он отметил, что у него хорошие отношения с Россией, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По его словам, для установления мира необходимы международные мандаты, а не двусторонние отношения.
Стубб подчеркнул, что Финляндия не должна разрывать связи с Китаем, несмотря на его противостояние с США. Он также выразил уверенность, что президент Финляндии обязан ладить со всеми президентами США, включая Дональда Трампа.
Стубб также высказал мнение по поводу действий Финляндии на Ближнем Востоке: оказывать гуманитарную помощь, при необходимости направить миротворческие войска, участвовать в переговорах о создании двух государств.
По данным последних опросов бывший премьер-министр Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось в среду 17 января.