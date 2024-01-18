https://ria.ru/20240118/pologi-1921963811.html

Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти

Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти - РИА Новости, 18.01.2024

Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти

Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:01

2024-01-18T01:01

2024-01-18T01:02

жкх

запорожская область

евгений балицкий

пензенская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757179754_0:24:3077:1755_1920x0_80_0_0_c3534acb202f5f89638e363c87d99435.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 янв - РИА Новости. Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Пензенская область шефствует над городом Пологи в Запорожской области, Кувайцев командирован в Пологи вместе с советником губернатора Пензенской области Александром Плотниковым, сотрудниками пожарно-спасательного центра и работниками ЖКХ. "В первую очередь, в зоне нашего внимания люди из группы социального риска. Поэтому сейчас мы провели с ними работу подворовую, поквартирную. Температура в помещениях позволяет нормально проживать. Все необходимое, включая концентрированное питание калорийное, мы тоже предоставим", - сказал Кувайцев. Он добавил, что поквартирный обход показывает, что температура в квартирах снижается, но специалисты стараются ее поддерживать. "Люди обеспечены питьевой водой, продуктами питания, приборами обогрева. Надеюсь, мы в этой ситуации выстоим, несмотря на все вызовы со стороны вооруженных сил Украины", - заключил он. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.

https://realty.ria.ru/20240117/zhkkh-1921881498.html

запорожская область

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жкх, запорожская область, евгений балицкий, пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия