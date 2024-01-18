https://ria.ru/20240118/pologi-1921963811.html
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти - РИА Новости, 18.01.2024
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти
Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:01
2024-01-18T01:01
2024-01-18T01:02
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 янв - РИА Новости. Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Пензенская область шефствует над городом Пологи в Запорожской области, Кувайцев командирован в Пологи вместе с советником губернатора Пензенской области Александром Плотниковым, сотрудниками пожарно-спасательного центра и работниками ЖКХ. "В первую очередь, в зоне нашего внимания люди из группы социального риска. Поэтому сейчас мы провели с ними работу подворовую, поквартирную. Температура в помещениях позволяет нормально проживать. Все необходимое, включая концентрированное питание калорийное, мы тоже предоставим", - сказал Кувайцев. Он добавил, что поквартирный обход показывает, что температура в квартирах снижается, но специалисты стараются ее поддерживать. "Люди обеспечены питьевой водой, продуктами питания, приборами обогрева. Надеюсь, мы в этой ситуации выстоим, несмотря на все вызовы со стороны вооруженных сил Украины", - заключил он. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.
https://realty.ria.ru/20240117/zhkkh-1921881498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, запорожская область, евгений балицкий, пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия
ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти
Виктор Кувайцев: жители Полог обеспечены водой, питанием и обогревателями
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 янв - РИА Новости. Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.
Пензенская область шефствует над городом Пологи в Запорожской области, Кувайцев командирован в Пологи вместе с советником губернатора Пензенской области Александром Плотниковым, сотрудниками пожарно-спасательного центра и работниками ЖКХ.
"В первую очередь, в зоне нашего внимания люди из группы социального риска. Поэтому сейчас мы провели с ними работу подворовую, поквартирную. Температура в помещениях позволяет нормально проживать. Все необходимое, включая концентрированное питание калорийное, мы тоже предоставим", - сказал Кувайцев.
Он добавил, что поквартирный обход показывает, что температура в квартирах снижается, но специалисты стараются ее поддерживать.
"Люди обеспечены питьевой водой, продуктами питания, приборами обогрева. Надеюсь, мы в этой ситуации выстоим, несмотря на все вызовы со стороны вооруженных сил Украины
", - заключил он.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.
Комитет Госдумы проведет анализ состояния объектов ЖКХ в регионах