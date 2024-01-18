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Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти - РИА Новости, 18.01.2024
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01:01 18.01.2024 (обновлено: 01:02 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pologi-1921963811.html
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти - РИА Новости, 18.01.2024
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти
Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:01
2024-01-18T01:02
жкх
запорожская область
евгений балицкий
пензенская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 янв - РИА Новости. Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Пензенская область шефствует над городом Пологи в Запорожской области, Кувайцев командирован в Пологи вместе с советником губернатора Пензенской области Александром Плотниковым, сотрудниками пожарно-спасательного центра и работниками ЖКХ. "В первую очередь, в зоне нашего внимания люди из группы социального риска. Поэтому сейчас мы провели с ними работу подворовую, поквартирную. Температура в помещениях позволяет нормально проживать. Все необходимое, включая концентрированное питание калорийное, мы тоже предоставим", - сказал Кувайцев. Он добавил, что поквартирный обход показывает, что температура в квартирах снижается, но специалисты стараются ее поддерживать. "Люди обеспечены питьевой водой, продуктами питания, приборами обогрева. Надеюсь, мы в этой ситуации выстоим, несмотря на все вызовы со стороны вооруженных сил Украины", - заключил он. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.
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жкх, запорожская область, евгений балицкий, пензенская область, вооруженные силы украины, происшествия
ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Жителей Полог в Запорожской области обеспечили питанием, заявили власти

Виктор Кувайцев: жители Полог обеспечены водой, питанием и обогревателями

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 18 янв - РИА Новости. Жители города Пологи в Запорожской области, оставшиеся без энергоснабжения, обеспечены питьевой водой, питанием и обогревателями, сообщил РИА Новости первый зампред правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.
Пензенская область шефствует над городом Пологи в Запорожской области, Кувайцев командирован в Пологи вместе с советником губернатора Пензенской области Александром Плотниковым, сотрудниками пожарно-спасательного центра и работниками ЖКХ.
"В первую очередь, в зоне нашего внимания люди из группы социального риска. Поэтому сейчас мы провели с ними работу подворовую, поквартирную. Температура в помещениях позволяет нормально проживать. Все необходимое, включая концентрированное питание калорийное, мы тоже предоставим", - сказал Кувайцев.
Он добавил, что поквартирный обход показывает, что температура в квартирах снижается, но специалисты стараются ее поддерживать.
"Люди обеспечены питьевой водой, продуктами питания, приборами обогрева. Надеюсь, мы в этой ситуации выстоим, несмотря на все вызовы со стороны вооруженных сил Украины", - заключил он.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.
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