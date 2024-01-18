https://ria.ru/20240118/politika-1921943230.html

США признали неотвратимое

США признали неотвратимое - РИА Новости, 18.01.2024

США признали неотвратимое

"Сегодня мы проживаем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведем жесткую... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:00

2024-01-18T08:00

аналитика

сша

вашингтон (штат)

германия

джейк салливан

роберт хабек

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"Сегодня мы проживаем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе холодной войны. Но мы также ведем жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить", — заявил на форуме в Давосе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.И в этом признании ощущается горечь американского истеблишмента от осознания реальности. Сам Салливан, конечно, как и положено политику его уровня, стремился внушить всем ощущение, что Вашингтону удается контролировать все происходящее. Само выступление — непростительно длинное для столь малого содержания — было скорее похоже на публичный аутотренинг. Где, конечно, приходилось много лгать.Много лгать о конфликте на Украине, много лгать о ситуации на Ближнем Востоке и даже много лгать об отношениях Вашингтона и его союзников.В частности, Салливан заявил, что США инвестируют в источники национальной мощи Америки и ее партнеров. Тезис замечательный сам по себе, с учетом того что Вашингтон с убедительностью тюремного надзирателя вынуждает своих сателлитов поддерживать Украину и втягивает их во все новые и новые авантюры в других частях земного шара. Но ирония судьбы подобрала для этого высказывания еще более выразительный фон: вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в выступлении перед бундестагом заявил, что Берлин страдает из-за отказа от российского газа."Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, было очень выгодно", — заявил Хабек. Стоит ли упоминать, что великодушное избавление Берлина от этой зависимости позволило США почти утроить собственный экспорт СПГ в Европу?Однако для немцев есть хорошие новости — на этот раз от французского историка Эммануэля Тодда, который еще в 1976 году в своей книге "Окончательный провал" спрогнозировал распад СССР. По его мнению, попытки Вашингтона вбить клин между Германией и Россией обречены на стратегический провал: Москва с Берлином рано или поздно начнут сотрудничать. А когда США уйдут из Европы, мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.И здесь мысли историка удивительным образом перекликаются с признанием Салливана. Мы действительно проживаем первые годы новой эры. Эпоха постъялтинского миропорядка закончилась в феврале 2022-го. Эпоха гегемонии США подошла к концу.Разве стерпел бы раньше гегемон атаки хуситов? С десяток лет назад американские солдаты уже взяли бы Сану, потеряв пару "Абрамсов" и "Апачей", и строили бы в Йемене демократию. Она бы, правда, закончилась возникновением очередного ИГ*, но кого это волнует?Разве утерся бы гегемон после ударов иранских прокси, а потом непосредственно КСИР? Разве ограничился бы заявлениями в духе "а вот и не попали, пробуйте еще"? Думается, нет.Ближний Восток гораздо тоньше чувствует изменение баланса сил, оттого и реагирует динамичнее. Но Европу тоже ждут перемены. А США ждет возвращение к изоляционизму и доктрине Монро.Вероятно, многие американцы подумают, что речь о Мерилин. Но им придется вспомнить ее однофамильца Джеймса из XIX века — пятого президента Соединенных Штатов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20231208/politika-1914496148.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

сша

вашингтон (штат)

германия

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аналитика, сша, вашингтон (штат), германия, джейк салливан, роберт хабек