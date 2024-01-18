https://ria.ru/20240118/pogoda-1921985108.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:42
2024-01-18T08:42
2024-01-18T08:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321051_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_12a79746408ed257ddc593049da8d708.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, выходящим на восток Балтийского моря. Погода будет облачная, в начале дня с прояснениями, после 15-16 часов начнется снег, метель, временами снег и метель будут сильными. В Москве максимальная температура воздуха - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от минус 6 до минус 11", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, с 749 до 731 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156332/10/1563321051_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_9431f1f7424b666c800ac9dd8f69aabe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются сильный снег, метель и до минус 9