https://ria.ru/20240118/pogoda-1921985108.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:42

2024-01-18T08:42

2024-01-18T08:58

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, выходящим на восток Балтийского моря. Погода будет облачная, в начале дня с прояснениями, после 15-16 часов начнется снег, метель, временами снег и метель будут сильными. В Москве максимальная температура воздуха - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от минус 6 до минус 11", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, с 749 до 731 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода