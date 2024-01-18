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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.01.2024
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08:42 18.01.2024 (обновлено: 08:58 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pogoda-1921985108.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 18.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T08:42
2024-01-18T08:58
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, выходящим на восток Балтийского моря. Погода будет облачная, в начале дня с прояснениями, после 15-16 часов начнется снег, метель, временами снег и метель будут сильными. В Москве максимальная температура воздуха - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от минус 6 до минус 11", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, с 749 до 731 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: в Москве в четверг ожидаются сильный снег, метель и до минус 9

© РИА Новости / Валерий МельниковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порывистый ветер, сильный снег и метель, падение атмосферного давления и до минус 9 градусов ожидается в Москве в Крещенский сочельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, связанный с атлантическим циклоном, выходящим на восток Балтийского моря. Погода будет облачная, в начале дня с прояснениями, после 15-16 часов начнется снег, метель, временами снег и метель будут сильными. В Москве максимальная температура воздуха - минус 7 - минус 9 градусов, в Подмосковье - от минус 6 до минус 11", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет активно падать, с 749 до 731 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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