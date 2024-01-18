В Иране заявили о семи погибших из-за ракетных ударов Пакистана
Семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 янв — РИА Новости. Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек, передает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан по вопросам безопасности Алирезу Мархамати.
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"Сегодня около 04:30 утра (04:00 по мск) был слышен звук нескольких взрывов. <...> Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана. <...> В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана", — заявил Мархамати.
По его словам, еще один взрыв произошел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан, пострадавших нет.
Ранее Франс Пресс со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против "антипакистанских группировок".
Обстрел иранской территории Пакистаном последовал после того, как Корпус стражей исламской революции во вторник сообщил о нанесении удара баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
В ночь на вторник КСИР нанес удары по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта. Позже в Тегеране заявили, что выпустили несколько баллистических ракет по "одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане", уничтожив ее.