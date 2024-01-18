https://ria.ru/20240118/piratstvo-1922192670.html
Любимова назвала эффективный метод борьбы с пиратством
Любимова назвала эффективный метод борьбы с пиратством - РИА Новости, 18.01.2024
Любимова назвала эффективный метод борьбы с пиратством
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что закрытие двух-трех кинотеатров может быть эффективным механизмом борьбы с пиратскими... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T18:36
2024-01-18T18:36
2024-01-18T18:36
культура
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кино
кинотеатры
новости культуры
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что закрытие двух-трех кинотеатров может быть эффективным механизмом борьбы с пиратскими показами. "Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф – небольшой, потом второй – большой. А потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль", - сказала Любимова. По ее словам, зарубежные продюсеры, которые готовы приходить с картинами, соответствующими действующему законодательству, получают прокатное удостоверение и картины выходят в прокат. "У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали", - подчеркнула Любимова.
https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино, кинотеатры, новости культуры
Культура, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Кино, Кинотеатры, Новости культуры
Любимова назвала эффективный метод борьбы с пиратством
Любимова: закрытие кинотеатров может быть хорошим методом борьбы с пиратством
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила в интервью РИА Новости, что закрытие двух-трех кинотеатров может быть эффективным механизмом борьбы с пиратскими показами.
"Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф – небольшой, потом второй – большой. А потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль", - сказала Любимова.
По ее словам, зарубежные продюсеры, которые готовы приходить с картинами, соответствующими действующему законодательству, получают прокатное удостоверение и картины выходят в прокат.
"У нас нет недружественных режиссеров. Нам просто важно, чтобы наши духовно-нравственные ценности в этот момент совпадали", - подчеркнула Любимова.
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