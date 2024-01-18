https://ria.ru/20240118/pereyaslavskaya_rada-1921603466.html

Переяславская рада (1654)

Переяславская рада (1654) - РИА Новости, 18.01.2024

Переяславская рада (1654)

Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:15

2024-01-18T02:15

2024-01-18T02:15

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Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады Богдан Хмельницкий и его приближенные присягнули на верность царю Алексею Михайловичу. По своей сути Переяславская рада стала юридическим оформлением борьбы украинского народа за свою государственность. Люблинская уния 1569 года, объединившая Литву и Польшу, набатом отозвалась в украинских землях. Для польской шляхты эти огромные территории были заманчивой перспективой для обогащения и расширения своих владений в ущерб интересам местной элиты. Украинская шляхта, православная в своем большинстве, столкнулась с ущемлением своих прав и пренебрежением со стороны польских властей. Брестская церковная уния 1596 года, поставившая католическую церковь в привилегированное положение относительно других ветвей христианства на территории Речи Посполитой, еще более показала, что мирным путем отстоять свою идентичность будет сложно. В тот исторический момент казачество представляло собой грозную силу, с которой не могло не считаться польское правительство: реестровые казаки на службе у польского короля, получившие социальные и материальные льготы и избавление от произвола польских властей, постепенно стали претендовать на административные функции в районах, отведенных им для жизни польским правительством на Украине. Началась эпоха казацких войн. Все восстания проходили под знаком защиты православия и расширения льгот казаков, однако заканчивались неудачей. В 1638 году, после подавления очередного восстания, польские власти ратифицировали "Ординацию войска Запорожского", ограничившую вольности казаков предельно жестко – Сечь фактически лишилась самоуправления. В 1648 году на украинских землях началось восстание, назревавшее в течение многих лет, - восстание Богдана Хмельницкого. Успех движения Хмельницкого обуславливался яркой, харизматичной личностью его предводителя. В отличие от лидеров неудавшихся восстаний, он был человеком образованным, обучавшимся в иезуитском коллегиуме во Львове. Кроме того, он был некоторое время встроен в политическую систему Речи Посполитой, в частности во Франции вел переговоры о найме двух тысяч казаков. Первоначально Хмельницкий был верным подданным польского короля, однако ситуация с украинскими землями, в которых продолжалось наступление католической церкви на религиозных диссидентов и на которую все больше проникали польские магнаты, не воспринимавшие равными себе реестровое казачество и местных православных дворян, лично затронула и его.Добившись аудиенции у короля Владислава IV, Хмельницкий пытался найти управу на произвол, чинимый польской шляхтой. Но тот вмешиваться в спор не стал. Король, решив отвлечь стороны от конфликта, предложил Хмельницкому возглавить поход Речи Посполитой против Османской империи. Хмельницкому были переданы грамота и гетманская булава - подтверждение его статуса старшего во время этой военной кампании.В сферу интересов Богдана Хмельницкого турецкий поход никак не входил, однако, вернувшись на Украину, он использовал полученные королевские клейноды для воззвания к казацким старшинам на борьбу с зарвавшимися польскими панами и поднятия населения на войну.Летом 1648 года, используя военную помощь крымского хана, Хмельницкий одержал победы на Желтых Водах и в Корсуни над коронным гетманом Николаем Потоцким. Военный успех первых дней восстания стал сигналом для всеобщего выступления. К тому же Хмельницкий разослал универсалы, извещая об одержанных победах и призывая подниматься на борьбу. Осенью 1648 года прошло третье генеральное сражение - битва под Пилявцами, окончившаяся победой над шляхетским ополчением. Зимой 1649 года было подписано Переяславское перемирие, прекратившее на короткое время военные действия. В этот же период закладывались основы государственного устройства, получившего название "Украинское гетманство".Переяславское перемирие не устраивало ни одну сторон конфликта, и весной 1649 года Хмельницкий решил, что пора продолжить активные действия и объявил всеобщую мобилизацию. В августе состоялась главная битва всей военной кампании 1649 года – под Зборовом, где в окружение попали войска польского короля Яна IIКазимира. Результатом сражения явилось заключение Зборовского договора, по которому Войско Запорожское получало автономию (оно включало Киевское, Брацлавское и Черниговское воеводства), число реестровых казаков увеличивалось до 40 тысяч человек.Однако компромиссный мирный договор не снял напряженности в отношениях между польской и украинской шляхтой. Повстанческая армия была огромной, и далеко не все попали в число реестровых. Оставаясь в составе Речи Посполитой, Украина также не избавлялась от религиозных притеснений господствующей в этом государстве религии. Широкие слои польской шляхты также были недовольны – они не собирались терпеть автономную Украину. Обе стороны понимали, что война неизбежна. И она вскоре, действительно, продолжилась.Генеральное сражение военной кампании 1651 года – битва при Берестечко – оказалось не столь удачным для украинцев, она была практически проиграна. Заключенный позже Белоцерковский мирный договор 1651 года значительно убавил территорию Украинского гетманства и число реестровых казаков (до 20 тысяч). Это значительно ухудшило ситуацию на Украине для Хмельницкого – мятежи внутри казачества периодически вспыхивали против него. Он понимал, что против Речи Посполитой ему одному не устоять, поэтому выходом было продолжить сопротивление с опорой на сильного союзника.Вариантов было несколько – Швеция, Османский султанат, Трансильвания и Россия. Многие из старшин поддерживали идею протектората Порты, однако она разбивалась о реалии союза с мусульманами. Отношения с Россией были не очень простыми –политически и социально казачество вышло из Речи Посполитой и ее шляхетской вольности. В Москве это понимали и опасались принимать Украину в свое политическое поле.Однако осенью 1653 года в Москве, когда возникла реальная возможность принятия Хмельницким турецкого подданства, Алексей Михайлович под нажимом патриарха Никона, который активно поддерживал идею помощи Украине и лично переписывался с Хмельницким, изменил позицию. 11 октября (1 октября по старому стилю) 1653 года Земский собор решил принять Украину "под высокую руку" царя.На Украину отправилось посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным для приведения казаков к присяге. В дороге русские послы получили ложные сведения, что Хмельницкий заключил мир с польским королем. С трудом удалось уговорить их продолжить путь, уверив в скором прибытии гетмана в Переяслав, который был выбран местом встречи. Только 17 января (7 января по старому стилю) 1654 года, уже после того, как стало известно о польско-татарском сепаратном договоре, Хмельницкий встретился с Бутурлиным.Утром 18 января (8 января) состоялась "тайная рада" узкого круга старшин, решивших принять протекторат московского царя. После этого решение было объявлено широкому кругу казачества. В этот же день Хмельницкий и старшины отправились в церковь для принесения присяги. Однако в церкви произошел конфликт: попытки Хмельницкого добиться присяги послов от имени царя о нерушимости вольностей и привилегий сословий и о защите Украины от Польши были отклонены. Бутурлин предложил изложить свои просьбы в письменном виде и отослать их царю.В результате Хмельницкий и его сподвижники сначала присягнули на верность царю, а лишь потом начали обсуждать с московскими воеводами конкретные условия договора. Было выслано посольство в Москву, и в марте 1654 года в ответ на подданные "статьи" царь утвердил документ, получивший название "Мартовские статьи".Согласно этому документу, Украина получала широкую автономию. Гетман не только сохранял полную независимость в решении внутренних вопросов, но также получал официальное право на самостоятельные внешнеполитические связи, за исключением польского короля и османского султана. О своих внешнеполитических контактах он должен был информировать Москву. Сохранялось право свободного выбора гетмана. Реестр казаков был увеличен до 60 тысяч человек. Россия получала право разместить в Киеве гарнизон с русским воеводой, а также возможность предлагать кандидатов в гетманы. Предусматривалась помощь со стороны России в защите Украины от чужеземных захватчиков. Также царское правительство подтвердило права старшины и высшего духовенства на владение землями и имениями. Переяславская рада и Мартовские статьи стали большой политической победой Богдана Хмельницкого. Зависимость Украины от Москвы определялась лишь двумя факторами - уплатой налогов в царскую казну и необходимостью отчитываться о приезде иностранных посольств. В реальности даже эти положения никогда не выполнялись.В Киеве и Москве по-разному смотрели на итоги договора. Для Хмельницкого это был разумный выход из трудного положения. В его дальнейшие планы входили расширение границ Украинского гетманства и укрепление его положения с помощью русских войск. Для Москвы приобретение Украины было второстепенной целью, в свете того что этим договором фактически объявлялась война Речи Посполитой. Главным было отвоевание у нее Смоленщины и распространение своего влияния на Белоруссию. И в этой войне важной составляющей была поддержка украинского народа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, украина, богдан хмельницкий, москва, россия