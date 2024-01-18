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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.01.2024

Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:04

2024-01-18T01:04

2024-01-18T01:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов на донецком направлении..., 34 обстрела на горловском направлении..., четыре обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 148 единиц разных боеприпасов.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия