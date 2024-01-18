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Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.01.2024
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:04
2024-01-18T01:04
2024-01-18T01:04
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донецкая народная республика
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 44 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок четыре факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Шесть обстрелов на донецком направлении..., 34 обстрела на горловском направлении..., четыре обстрела на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего выпущено 148 единиц разных боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Происшествия
Украинские войска за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 44 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 148 боеприпасов