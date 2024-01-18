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С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов - РИА Новости, 18.01.2024
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14:44 18.01.2024 (обновлено: 14:55 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/natsproekt-1922114747.html
С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов
С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов - РИА Новости, 18.01.2024
С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов
С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:44
2024-01-18T14:55
россия
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 18 янв- РИА Новости. С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начали прием пациентов пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще один ФАП откроется 19 января после капремонта. На строительство и ремонт этих медпунктов было выделено 38,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Медицинскую помощь там смогут получать более 2 тысяч кузбассовцев", – говорится в сообщении. "Нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом России Владимиром Путиным, помогает решать ключевые задачи в обеспечении жителей Кузбасса современной медицинской помощью. Мы продолжаем эту работу с первых дней 2024 года. Завершили установку мобильных медпунктов и обеспечили их современным оборудованием. С открытием ФАПов медпомощь становится максимально доступна пациентам не только в городе, но и в селах", — отметил губернатор Сергей Цивилев. Новые модульные здания установлены и оснащены в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа, поселках Николаевка и Казанково, селе Бедарево и в деревне Михайловка Новокузнецкого округа. Медпункты полностью оборудованы аппаратурой для оказания экстренной помощи. Есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления. Для маломобильных и малоподвижных граждан установлены пандусы и специальные площадки. Также благоустроена территория. "Мы очень рады открытию нового ФАПа. Это несравнимые условия: раньше было аварийное здание со старой мебелью, печным отоплением и только холодной водой. Теперь у нас современный, теплый и уютный ФАП", — поделилась фельдшер из деревни Акимо-Анненка Тамара Аликина. Кроме того, в пятницу после капитального ремонта откроется ФАП в деревне Старочервово Кемеровского округа. Здесь отремонтировали стены, наклеили новые обои, уложили напольное покрытие и плитку, установили современные окна, двери. Старые лампы заменили на энергосберегающие светодиодные светильники. Обновилось и медицинское оборудование — появились портативный анализатор крови, индикатор внутриглазного давления, прибор для измерения артериального давления. Также закупили новую медицинскую мебель. Финансирование из средств больницы составило более миллиона рублей. В Беловской многопрофильной больнице открылось отделение паллиативной помощи и сестринского ухода на 25 коек. В шаговой доступности находятся диагностический центр, отделение лучевой диагностики и первично-сосудистый центр. "Людей направляют бесплатно, по решению медицинской комиссии. В штате — врачи, медсестры и психологи. Планируется и создание дополнительных выездных патронажных служб паллиативной помощи", — отметила завотделением Юлия Кузьмина.
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россия, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов

С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов

© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства КузбассаФАП, открытый в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Кузбассе
ФАП, открытый в рамках реализации программы Модернизация первичного звена здравоохранения в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
ФАП, открытый в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в Кузбассе
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 18 янв- РИА Новости. С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начали прием пациентов пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще один ФАП откроется 19 января после капремонта. На строительство и ремонт этих медпунктов было выделено 38,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Медицинскую помощь там смогут получать более 2 тысяч кузбассовцев", – говорится в сообщении.
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"Нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом России Владимиром Путиным, помогает решать ключевые задачи в обеспечении жителей Кузбасса современной медицинской помощью. Мы продолжаем эту работу с первых дней 2024 года. Завершили установку мобильных медпунктов и обеспечили их современным оборудованием. С открытием ФАПов медпомощь становится максимально доступна пациентам не только в городе, но и в селах", — отметил губернатор Сергей Цивилев.
Новые модульные здания установлены и оснащены в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа, поселках Николаевка и Казанково, селе Бедарево и в деревне Михайловка Новокузнецкого округа. Медпункты полностью оборудованы аппаратурой для оказания экстренной помощи. Есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления. Для маломобильных и малоподвижных граждан установлены пандусы и специальные площадки. Также благоустроена территория.
"Мы очень рады открытию нового ФАПа. Это несравнимые условия: раньше было аварийное здание со старой мебелью, печным отоплением и только холодной водой. Теперь у нас современный, теплый и уютный ФАП", — поделилась фельдшер из деревни Акимо-Анненка Тамара Аликина.
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Кроме того, в пятницу после капитального ремонта откроется ФАП в деревне Старочервово Кемеровского округа. Здесь отремонтировали стены, наклеили новые обои, уложили напольное покрытие и плитку, установили современные окна, двери. Старые лампы заменили на энергосберегающие светодиодные светильники.
Обновилось и медицинское оборудование — появились портативный анализатор крови, индикатор внутриглазного давления, прибор для измерения артериального давления. Также закупили новую медицинскую мебель. Финансирование из средств больницы составило более миллиона рублей.
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В Беловской многопрофильной больнице открылось отделение паллиативной помощи и сестринского ухода на 25 коек. В шаговой доступности находятся диагностический центр, отделение лучевой диагностики и первично-сосудистый центр.
"Людей направляют бесплатно, по решению медицинской комиссии. В штате — врачи, медсестры и психологи. Планируется и создание дополнительных выездных патронажных служб паллиативной помощи", — отметила завотделением Юлия Кузьмина.
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15 января, 16:07
 
РоссияВладимир ПутинСергей ЦивилевКемеровская область
 
 
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