https://ria.ru/20240118/natsproekt-1922114747.html

С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов

С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов - РИА Новости, 18.01.2024

С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов

С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:44

2024-01-18T14:44

2024-01-18T14:55

россия

владимир путин

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 18 янв- РИА Новости. С начала года в Кузбассе по нацпроекту открыты пять ФАПов, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" начали прием пациентов пять новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Еще один ФАП откроется 19 января после капремонта. На строительство и ремонт этих медпунктов было выделено 38,2 миллиона рублей из федерального бюджета. Медицинскую помощь там смогут получать более 2 тысяч кузбассовцев", – говорится в сообщении. "Нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом России Владимиром Путиным, помогает решать ключевые задачи в обеспечении жителей Кузбасса современной медицинской помощью. Мы продолжаем эту работу с первых дней 2024 года. Завершили установку мобильных медпунктов и обеспечили их современным оборудованием. С открытием ФАПов медпомощь становится максимально доступна пациентам не только в городе, но и в селах", — отметил губернатор Сергей Цивилев. Новые модульные здания установлены и оснащены в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа, поселках Николаевка и Казанково, селе Бедарево и в деревне Михайловка Новокузнецкого округа. Медпункты полностью оборудованы аппаратурой для оказания экстренной помощи. Есть электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, пульсоксиметр, тонометр для измерения внутриглазного давления. Для маломобильных и малоподвижных граждан установлены пандусы и специальные площадки. Также благоустроена территория. "Мы очень рады открытию нового ФАПа. Это несравнимые условия: раньше было аварийное здание со старой мебелью, печным отоплением и только холодной водой. Теперь у нас современный, теплый и уютный ФАП", — поделилась фельдшер из деревни Акимо-Анненка Тамара Аликина. Кроме того, в пятницу после капитального ремонта откроется ФАП в деревне Старочервово Кемеровского округа. Здесь отремонтировали стены, наклеили новые обои, уложили напольное покрытие и плитку, установили современные окна, двери. Старые лампы заменили на энергосберегающие светодиодные светильники. Обновилось и медицинское оборудование — появились портативный анализатор крови, индикатор внутриглазного давления, прибор для измерения артериального давления. Также закупили новую медицинскую мебель. Финансирование из средств больницы составило более миллиона рублей. В Беловской многопрофильной больнице открылось отделение паллиативной помощи и сестринского ухода на 25 коек. В шаговой доступности находятся диагностический центр, отделение лучевой диагностики и первично-сосудистый центр. "Людей направляют бесплатно, по решению медицинской комиссии. В штате — врачи, медсестры и психологи. Планируется и создание дополнительных выездных патронажных служб паллиативной помощи", — отметила завотделением Юлия Кузьмина.

https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878408244.html

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

https://ria.ru/20240115/natsproekty-1921449521.html

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россия, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область