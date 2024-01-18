https://ria.ru/20240118/migratsiya-1921965143.html

Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции

Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции - РИА Новости, 18.01.2024

Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, он продолжил требовать от президента... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:20

2024-01-18T01:20

2024-01-18T01:20

в мире

сша

украина

джо байден

майк джонсон

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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, он продолжил требовать от президента США Джо Байдена значимым образом исправить ситуацию на южной американской границе. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. "Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике... Мы понимаем обеспокоенность безопасностью и суверенитетом Украины, но у американского народа есть такие же опасения по поводу нашего собственного суверенитета и безопасности", - сказал Джонсон журналистам после встречи лидеров конгресса с Байденом. Встречу он назвал продуктивной и сообщил, что ее участники обсудили "все необходимые элементы решения проблемы". Помимо обуздания нелегальной миграции в США, республиканцы хотят от Украины и отвечающих за нее чинов в американской администрации ответов по поводу "стратегии, конечного результата и подотчетности" за передаваемую помощь. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

https://ria.ru/20240117/ssha-1921752955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, джо байден, майк джонсон