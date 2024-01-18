https://ria.ru/20240118/migratsiya-1921965143.html
Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции
Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции - РИА Новости, 18.01.2024
Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, он продолжил требовать от президента... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:20
2024-01-18T01:20
2024-01-18T01:20
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, он продолжил требовать от президента США Джо Байдена значимым образом исправить ситуацию на южной американской границе. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. "Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике... Мы понимаем обеспокоенность безопасностью и суверенитетом Украины, но у американского народа есть такие же опасения по поводу нашего собственного суверенитета и безопасности", - сказал Джонсон журналистам после встречи лидеров конгресса с Байденом. Встречу он назвал продуктивной и сообщил, что ее участники обсудили "все необходимые элементы решения проблемы". Помимо обуздания нелегальной миграции в США, республиканцы хотят от Украины и отвечающих за нее чинов в американской администрации ответов по поводу "стратегии, конечного результата и подотчетности" за передаваемую помощь. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
https://ria.ru/20240117/ssha-1921752955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Украина, Джо Байден, Майк Джонсон
Республиканец Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции
Спикер Джонсон потребовал от Байдена решить вопрос миграции
ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на встрече в Белом доме, которая была посвящена поддержке Украины, он продолжил требовать от президента США Джо Байдена значимым образом исправить ситуацию на южной американской границе.
Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева
республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
«
"Я сказал президенту то, что говорю уже много месяцев: нам нужны перемены на границе, значимые изменения в политике... Мы понимаем обеспокоенность безопасностью и суверенитетом Украины, но у американского народа есть такие же опасения по поводу нашего собственного суверенитета и безопасности", - сказал Джонсон журналистам после встречи лидеров конгресса с Байденом.
Встречу он назвал продуктивной и сообщил, что ее участники обсудили "все необходимые элементы решения проблемы".
Помимо обуздания нелегальной миграции в США, республиканцы хотят от Украины и отвечающих за нее чинов в американской администрации ответов по поводу "стратегии, конечного результата и подотчетности" за передаваемую помощь.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Посол России призвал США сосредоточиться на внутренней политике