https://ria.ru/20240118/mcdonalds-1922175611.html

Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии

Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2024

Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии

Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:35

2024-01-18T17:35

2024-01-18T23:17

экономика

белоруссия

александр лукашенко

mcdonald's corporation

минск

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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства."Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, "досвидос" — мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonald's, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда", — отметил глава государства.Лукашенко рассказал, как работают рестораны бывшей сети McDonald's в республике. По его словам, после ухода американцев с рынка были сомнения по поводу судьбы торговых точек. Президент напомнил, что Минск продает по всему миру высококачественные продукты."Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем", — заявил он.Глава государства поручил заниматься вопросом работы сети пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову. При этом он лично изучил эту систему. В итоге сейчас в стране работают и пользуются спросом 25 ресторанов.Президент добавил, что появился белорусский инвестор, желающий купить рестораны и готовый заплатить "немалые деньги". Он подчеркнул, что власти готовы помочь с развитием сети и строительством новых точек.В апреле прошлого года управлявшая сетью McDonald's в Белоруссии компания "КСБ Виктори Рестораны" сообщила, что начала работать под новым брендом — Mak.by. До этого российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно — и точка", заявила, что выходит на рынок республики и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Перехода на этот бренд не произошло.

https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html

https://ria.ru/20230605/paroev-1875846762.html

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, александр лукашенко, mcdonald's corporation, минск