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Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2024
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17:35 18.01.2024 (обновлено: 23:17 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/mcdonalds-1922175611.html
Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии
Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2024
Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии
Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:35
2024-01-18T23:17
экономика
белоруссия
александр лукашенко
mcdonald's corporation
минск
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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства.&quot;Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, &quot;досвидос&quot; — мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonald&#x27;s, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда&quot;, — отметил глава государства.Лукашенко рассказал, как работают рестораны бывшей сети McDonald's в республике. По его словам, после ухода американцев с рынка были сомнения по поводу судьбы торговых точек. Президент напомнил, что Минск продает по всему миру высококачественные продукты."Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем", — заявил он.Глава государства поручил заниматься вопросом работы сети пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову. При этом он лично изучил эту систему. В итоге сейчас в стране работают и пользуются спросом 25 ресторанов.Президент добавил, что появился белорусский инвестор, желающий купить рестораны и готовый заплатить "немалые деньги". Он подчеркнул, что власти готовы помочь с развитием сети и строительством новых точек.В апреле прошлого года управлявшая сетью McDonald's в Белоруссии компания "КСБ Виктори Рестораны" сообщила, что начала работать под новым брендом — Mak.by. До этого российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно — и точка", заявила, что выходит на рынок республики и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Перехода на этот бренд не произошло.
https://ria.ru/20220923/gamburger-1818926196.html
https://ria.ru/20230605/paroev-1875846762.html
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экономика, белоруссия, александр лукашенко, mcdonald's corporation, минск
Экономика, Белоруссия, Александр Лукашенко, McDonald's Corporation, Минск
Лукашенко рассказал, что происходит с бывшим McDonald's в Белоруссии

Лукашенко сообщил, что Белоруссия справится без западных брендов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Белоруссия справится без западных брендов на своем рынке, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с руководством правительства.
«

"Мы договорились: никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций или каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании, уходят с нашего рынка. Как я говорил, "досвидос" — мы разберемся сами. И, как показывает тот же McDonald's, мы прекрасно в этом разобрались: люди с удовольствием ходят туда", — отметил глава государства.

Лукашенко рассказал, как работают рестораны бывшей сети McDonald's в республике. По его словам, после ухода американцев с рынка были сомнения по поводу судьбы торговых точек. Президент напомнил, что Минск продает по всему миру высококачественные продукты.
"Картошка — ну мы же бульбаши. Булочку эту испечь — в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, и вкусно было, и нормально. Разрезать булочку пополам, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем? Думаю, дай-ка я проверю, можем мы или не можем", — заявил он.
Гамбургер - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Лукашенко признался, что никогда не пробовал гамбургеры
23 сентября 2022, 13:48
Глава государства поручил заниматься вопросом работы сети пресс-секретарю Наталье Эйсмонт и первому вице-премьеру Николаю Снопкову. При этом он лично изучил эту систему. В итоге сейчас в стране работают и пользуются спросом 25 ресторанов.
Президент добавил, что появился белорусский инвестор, желающий купить рестораны и готовый заплатить "немалые деньги". Он подчеркнул, что власти готовы помочь с развитием сети и строительством новых точек.
В апреле прошлого года управлявшая сетью McDonald's в Белоруссии компания "КСБ Виктори Рестораны" сообщила, что начала работать под новым брендом — Mak.by. До этого российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно — и точка", заявила, что выходит на рынок республики и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. Перехода на этот бренд не произошло.
Генеральный директор компании Вкусно – и точка Олег Пароев - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Олег Пароев: "Вкусно – и точка" уже стала успешнее, чем McDonald's в России
5 июня 2023, 11:00
 
ЭкономикаБелоруссияАлександр ЛукашенкоMcDonald's CorporationМинск
 
 
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