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При нападении на лицей во Франции пострадали два человека
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека - РИА Новости, 18.01.2024
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека
Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:29
2024-01-18T17:29
2024-01-18T17:45
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ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости. Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien. "Один ученик и одна учительница получили "легкие ранения" в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей им. Маргариты де Валуа в Ангулеме и скрылись с места преступления", – пишет газета со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 10.00 по местному времени на перемене. Неизвестные использовали против ученика слезоточивый газ. После того как преподаватель вмешалась в ситуацию, нападавшие начали убегать. Учительница попыталась задержать одного из них, но ее ударили в голову. По данным полиции, пострадавший ученик не может объяснить мотивы нападавших. Впоследствии на место прибыли правоохранители, чтобы оцепить школу. К 12.10 по местному времени полиция сообщила о завершении операции, добавив, что после обеда ученики смогут вернуться к занятиям. О задержании нападавших не сообщается.
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в мире, франция
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека
При нападении на лицей на западе Франции пострадали ученик и учительница
ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости.
Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien
.
"Один ученик и одна учительница получили "легкие ранения" в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей им. Маргариты де Валуа в Ангулеме и скрылись с места преступления", – пишет газета со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени на перемене. Неизвестные использовали против ученика слезоточивый газ. После того как преподаватель вмешалась в ситуацию, нападавшие начали убегать. Учительница попыталась задержать одного из них, но ее ударили в голову. По данным полиции, пострадавший ученик не может объяснить мотивы нападавших.
Впоследствии на место прибыли правоохранители, чтобы оцепить школу. К 12.10 по местному времени полиция сообщила о завершении операции, добавив, что после обеда ученики смогут вернуться к занятиям. О задержании нападавших не сообщается.
Франция перешла на (полу)военное положение