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При нападении на лицей во Франции пострадали два человека - РИА Новости, 18.01.2024
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17:29 18.01.2024 (обновлено: 17:45 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/litsey-1922173944.html
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека - РИА Новости, 18.01.2024
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека
Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T17:29
2024-01-18T17:45
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ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости. Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien. "Один ученик и одна учительница получили "легкие ранения" в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей им. Маргариты де Валуа в Ангулеме и скрылись с места преступления", – пишет газета со ссылкой на полицию. Инцидент произошел около 10.00 по местному времени на перемене. Неизвестные использовали против ученика слезоточивый газ. После того как преподаватель вмешалась в ситуацию, нападавшие начали убегать. Учительница попыталась задержать одного из них, но ее ударили в голову. По данным полиции, пострадавший ученик не может объяснить мотивы нападавших. Впоследствии на место прибыли правоохранители, чтобы оцепить школу. К 12.10 по местному времени полиция сообщила о завершении операции, добавив, что после обеда ученики смогут вернуться к занятиям. О задержании нападавших не сообщается.
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в мире, франция
В мире, Франция
При нападении на лицей во Франции пострадали два человека

При нападении на лицей на западе Франции пострадали ученик и учительница

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости. Двое неизвестных в масках совершили нападение на лицей на западе Франции, в результате учительница и ученик получили легкие ранения, сообщает издание Parisien.
"Один ученик и одна учительница получили "легкие ранения" в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей им. Маргариты де Валуа в Ангулеме и скрылись с места преступления", – пишет газета со ссылкой на полицию.
© Кадр видео из соцсетейМомент нападения неизвестного в маске на учителя в лицее им. Маргариты де Валуа в Ангулеме во Франции
Момент нападения неизвестного в маске на учителя в лицее им. Маргариты де Валуа в Ангулеме во Франции
© Кадр видео из соцсетей
Момент нападения неизвестного в маске на учителя в лицее им. Маргариты де Валуа в Ангулеме во Франции
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени на перемене. Неизвестные использовали против ученика слезоточивый газ. После того как преподаватель вмешалась в ситуацию, нападавшие начали убегать. Учительница попыталась задержать одного из них, но ее ударили в голову. По данным полиции, пострадавший ученик не может объяснить мотивы нападавших.
Впоследствии на место прибыли правоохранители, чтобы оцепить школу. К 12.10 по местному времени полиция сообщила о завершении операции, добавив, что после обеда ученики смогут вернуться к занятиям. О задержании нападавших не сообщается.
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