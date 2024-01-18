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Лавров назвал пять стран из близкого окружения России - РИА Новости, 18.01.2024
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13:15 18.01.2024 (обновлено: 23:32 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России
В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T13:15
2024-01-18T23:32
в мире
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году. "Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", — сказал он. Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а так же с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество. Кроме того, Россия выводит со странами Африки партнерство на подлинно стратегический уровень, сказал Лавров. "Это было подтверждено на втором саммите Россия - Африка, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге", — отметил он.Министр добавил, что важный этапом развития отношения с Латинской Америкой стала межпарламентская конференция Россия - Латинская Америка, которая состоялась осенью прошлой года. "Африка и Латинская Америка, так же, как и перечисленные мою азиатские страны - это нарождающиеся, самостоятельные центры многополярного мира", — заключил Лавров.
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в мире, сергей лавров, россия
В мире, Сергей Лавров, Россия
Лавров назвал пять стран из близкого окружения России

Лавров: в близкое окружение РФ входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.

"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", — сказал он.
Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а так же с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество.

Кроме того, Россия выводит со странами Африки партнерство на подлинно стратегический уровень, сказал Лавров.

"Это было подтверждено на втором саммите Россия - Африка, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге", — отметил он.

Министр добавил, что важный этапом развития отношения с Латинской Америкой стала межпарламентская конференция Россия - Латинская Америка, которая состоялась осенью прошлой года.

"Африка и Латинская Америка, так же, как и перечисленные мою азиатские страны - это нарождающиеся, самостоятельные центры многополярного мира", — заключил Лавров.
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