Лавров назвал пять стран из близкого окружения России
Лавров: в близкое окружение РФ входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.
"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", — сказал он.
"Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", — сказал он.
Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а так же с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество.
Кроме того, Россия выводит со странами Африки партнерство на подлинно стратегический уровень, сказал Лавров.
"Это было подтверждено на втором саммите Россия - Африка, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге", — отметил он.
Министр добавил, что важный этапом развития отношения с Латинской Америкой стала межпарламентская конференция Россия - Латинская Америка, которая состоялась осенью прошлой года.
"Африка и Латинская Америка, так же, как и перечисленные мою азиатские страны - это нарождающиеся, самостоятельные центры многополярного мира", — заключил Лавров.
Кроме того, Россия выводит со странами Африки партнерство на подлинно стратегический уровень, сказал Лавров.
"Это было подтверждено на втором саммите Россия - Африка, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге", — отметил он.
Министр добавил, что важный этапом развития отношения с Латинской Америкой стала межпарламентская конференция Россия - Латинская Америка, которая состоялась осенью прошлой года.
"Африка и Латинская Америка, так же, как и перечисленные мою азиатские страны - это нарождающиеся, самостоятельные центры многополярного мира", — заключил Лавров.