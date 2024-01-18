https://ria.ru/20240118/lavrov-1922069612.html

Лавров назвал пять стран из близкого окружения России

Лавров назвал пять стран из близкого окружения России - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров назвал пять стран из близкого окружения России

В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:15

2024-01-18T13:15

2024-01-18T23:32

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В близкое окружение России входят Иран, Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия, сказал глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году. "Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар", — сказал он. Министр отдельно выделил отношения России и Китая, отметив, что они переживают наилучший период в многовековой их истории, а так же с Индией, с которой развивается особо привилегированное, стратегическое сотрудничество. Кроме того, Россия выводит со странами Африки партнерство на подлинно стратегический уровень, сказал Лавров. "Это было подтверждено на втором саммите Россия - Африка, который состоялся в июле в Санкт-Петербурге", — отметил он.Министр добавил, что важный этапом развития отношения с Латинской Америкой стала межпарламентская конференция Россия - Латинская Америка, которая состоялась осенью прошлой года. "Африка и Латинская Америка, так же, как и перечисленные мою азиатские страны - это нарождающиеся, самостоятельные центры многополярного мира", — заключил Лавров.

https://ria.ru/20240118/aktivy-1922043117.html

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в мире, сергей лавров, россия