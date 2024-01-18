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Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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12:46 18.01.2024 (обновлено: 12:52 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/lavrov-1922057665.html
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров
В Афганистане де-факто есть власть, движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) контролирует ситуацию, заявил министр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:46
2024-01-18T12:52
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Афганистане де-факто есть власть, движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) контролирует ситуацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протесты, но в целом талибы власть контролируют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он отметил, что посольство РФ в Кабуле никогда не прекращало свою работу."У нас регулярные контакты с талибами, в том числе по тем вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством", - заключил министр.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, москва, россия, афганистан, сергей лавров, оон
В мире, Москва, Россия, Афганистан, Сергей Лавров, ООН
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров

Лавров: Россия поддерживает с талибами регулярные контакты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Афганистане де-факто есть власть, движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) контролирует ситуацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протесты, но в целом талибы власть контролируют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Он отметил, что посольство РФ в Кабуле никогда не прекращало свою работу.
«
"У нас регулярные контакты с талибами, в том числе по тем вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством", - заключил министр.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреМоскваРоссияАфганистанСергей ЛавровООН
 
 
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