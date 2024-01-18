https://ria.ru/20240118/lavrov-1922057665.html
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров
В Афганистане де-факто есть власть, движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) контролирует ситуацию, заявил министр... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:46
2024-01-18T12:46
2024-01-18T12:52
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Афганистане де-факто есть власть, движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) контролирует ситуацию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."В Афганистане есть де-факто власть, она реально контролирует ситуацию. Да, там остаются какие-то очаги напряженности, протесты, но в целом талибы власть контролируют", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Он отметил, что посольство РФ в Кабуле никогда не прекращало свою работу."У нас регулярные контакты с талибами, в том числе по тем вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством", - заключил министр.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20231121/oon-1910776631.html
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в мире, москва, россия, афганистан, сергей лавров, оон
В мире, Москва, Россия, Афганистан, Сергей Лавров, ООН
Москва поддерживает с талибами регулярные контакты, заявил Лавров
Лавров: Россия поддерживает с талибами регулярные контакты