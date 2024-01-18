https://ria.ru/20240118/kupanie-1922058777.html
В Горловке отменили крещенские купания
В Горловке отменили крещенские купания - РИА Новости, 18.01.2024
В Горловке отменили крещенские купания
Централизованные крещенские купания на водоемах в Горловке в этом году проводиться не будут из-за обострения ситуации на линии фронта и участившихся обстрелов,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:48
2024-01-18T12:48
2024-01-18T12:48
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Централизованные крещенские купания на водоемах в Горловке в этом году проводиться не будут из-за обострения ситуации на линии фронта и участившихся обстрелов, сообщил в четверг мэр города в ДНР Иван Приходько. "В связи с обострением ситуации на линии боевого соприкосновения и участившимися обстрелами города со стороны украинских вооруженных бандформирований администрация города Горловка сообщает, что в этом году централизованные крещенские купания на водоемах проводиться не будут", - написал Приходько в Telegram-канале. Он призвал горожан, желающих самостоятельно участвовать в купаниях к празднику Крещения Господня, в целях безопасности не посещать водоемы из-за близости их расположения к линии фронта и обстрелов с позиций украинских войск.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько
Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
В Горловке отменили крещенские купания
В Горловке отменили крещенские купания из-за участившихся обстрелов