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В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов - РИА Новости, 18.01.2024
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06:26 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/kredit-1921977088.html
В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов
В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов - РИА Новости, 18.01.2024
В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов
В Совфеде разработан законопроект, которым предлагается установить для кредиторов обязанность узнавать у получателей потребкредитов цель получения этих займов и РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T06:26
2024-01-18T06:26
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Совфеде разработан законопроект, которым предлагается установить для кредиторов обязанность узнавать у получателей потребкредитов цель получения этих займов и источники исполнения обязательств по ним, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, отметив, что идея направлена на оценку в ЦБ РФ, Минфин и Минюст. "При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор обязан выяснить цели получения заемщиком кредита; планируемые источники исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, возможные риски заемщика", - говорится в тексте законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости). Законопроектом также предлагается обязать кредиторов удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита, в намерении исполнять обязательства по потребкредиту, а также в том, чтобы заемщик брал кредит, не находясь под влиянием обмана, насилия, угрозы, что предусматривается пунктами 1-3 статьи 179 ГК РФ. Если же кредитор не будет соблюдать данные условия, то заемщик освобождается от обязанности возвратить кредитору полученные по договору денежные средства, отметил Шейкин. "Указанные обязательства кредитору необходимо выполнять, используя средства аудиофиксации разговора с заемщиком при обращении к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа), за исключением случаев предоставления заемщиком медицинских документов о наличии у него заболеваний в виде нарушения слуха (глухоты) или нарушения речи, не позволяющими вести устный диалог с заемщиком", - отмечается в законопроекте. В пояснительной записке, текст которой также есть в распоряжении агентства, Шейкин объяснил, что данный законопроект был разработан в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, при которых человека заставляют обманом взять кредит. В сопроводительных документах сенатор также отметил, что правила по выдаче потребкредита для работников банков установлены "только локальными документами этих организаций". "Для введения граждан в заблуждение злоумышленники производят подмену на телефонные номера кредитных организаций, органов государственной власти и правоохранительных органов. Мошенники используют методы психологического воздействия, давления, манипуляции сознанием, гипнотехнологий, чтобы склонить граждан оформить кредиты (займы) в кредитных организациях, а затем переводят полученные денежные средства на свои "безопасные" счета", - добавил сенатор в пояснительной записке. Шейкин также указал на то, что эта проблема возникает из-за практики выдачи кредитов, "ориентированной на максимальное предоставление займов и навязывание услуг". "Действующие в настоящее время нормы законодательства, регулирующие правоотношения в сфере предоставления потребительского кредита (займа) не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц", - констатирует Шейкин в обращениях в Банк России, Минфин и Минюст (копии есть в распоряжении агентства).
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов

Сенатор Шейкин предложил обязать кредиторов узнавать цель потребительских займов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Совфеде разработан законопроект, которым предлагается установить для кредиторов обязанность узнавать у получателей потребкредитов цель получения этих займов и источники исполнения обязательств по ним, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин, отметив, что идея направлена на оценку в ЦБ РФ, Минфин и Минюст.
«
"При обращении заемщика к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа) кредитор обязан выяснить цели получения заемщиком кредита; планируемые источники исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, возможные риски заемщика", - говорится в тексте законопроекта (есть в распоряжении РИА Новости).
Законопроектом также предлагается обязать кредиторов удостоверяться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребкредита, в намерении исполнять обязательства по потребкредиту, а также в том, чтобы заемщик брал кредит, не находясь под влиянием обмана, насилия, угрозы, что предусматривается пунктами 1-3 статьи 179 ГК РФ.
Если же кредитор не будет соблюдать данные условия, то заемщик освобождается от обязанности возвратить кредитору полученные по договору денежные средства, отметил Шейкин.
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"Указанные обязательства кредитору необходимо выполнять, используя средства аудиофиксации разговора с заемщиком при обращении к кредитору о предоставлении потребительского кредита (займа), за исключением случаев предоставления заемщиком медицинских документов о наличии у него заболеваний в виде нарушения слуха (глухоты) или нарушения речи, не позволяющими вести устный диалог с заемщиком", - отмечается в законопроекте.
В пояснительной записке, текст которой также есть в распоряжении агентства, Шейкин объяснил, что данный законопроект был разработан в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, при которых человека заставляют обманом взять кредит. В сопроводительных документах сенатор также отметил, что правила по выдаче потребкредита для работников банков установлены "только локальными документами этих организаций".
"Для введения граждан в заблуждение злоумышленники производят подмену на телефонные номера кредитных организаций, органов государственной власти и правоохранительных органов. Мошенники используют методы психологического воздействия, давления, манипуляции сознанием, гипнотехнологий, чтобы склонить граждан оформить кредиты (займы) в кредитных организациях, а затем переводят полученные денежные средства на свои "безопасные" счета", - добавил сенатор в пояснительной записке.
Шейкин также указал на то, что эта проблема возникает из-за практики выдачи кредитов, "ориентированной на максимальное предоставление займов и навязывание услуг".
"Действующие в настоящее время нормы законодательства, регулирующие правоотношения в сфере предоставления потребительского кредита (займа) не предусматривают простого и эффективного механизма защиты граждан от недобросовестных действий кредитных организаций и мошенничества со стороны третьих лиц", - констатирует Шейкин в обращениях в Банк России, Минфин и Минюст (копии есть в распоряжении агентства).
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