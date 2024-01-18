Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ
Глава МО Франции: контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал в интервью изданию Parisien, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов.
"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он.
По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается".
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.