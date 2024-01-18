https://ria.ru/20240118/kontrnastuplenie-1921966457.html

Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ

Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ - РИА Новости, 18.01.2024

Глава Минобороны Франции прокомментировал контрнаступление ВСУ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал в интервью изданию Parisien, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:53

2024-01-18T01:53

2024-01-18T01:53

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себастьян лекорню

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал в интервью изданию Parisien, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. "Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он. По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается". Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Владимир Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ". Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. Как рассказывал Путин на декабрьской прямой линии, за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921958149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, украина, владимир путин, себастьян лекорню, вооруженные силы украины