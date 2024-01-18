https://ria.ru/20240118/khusity-1921966839.html

Майк Джонсон призвал Байдена включить хуситов еще в один список террористов

Майк Джонсон призвал Байдена включить хуситов еще в один список террористов - РИА Новости, 18.01.2024

Майк Джонсон призвал Байдена включить хуситов еще в один список террористов

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал президента Джо Байдена вновь включить правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы)... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:58

2024-01-18T01:58

2024-01-18T01:58

в мире

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йемен

красное море

майк джонсон

джо байден

военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал президента Джо Байдена вновь включить правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) еще в один террористический список США - перечень иностранных террористических организаций. США повторно включили "Ансар Алла" в перечень особо опасных международных террористов (SDGT) на фоне атак движения на суда в Красном море. При этом три года назад движение, помимо указанного перечня, исключили и из еще одного - иностранных террористических организаций (FTO). Джонсон в распространенном заявлении заявил, что исключение хуситов из списка иностранных террористических организаций (FTO) было примером слабости и недальновидности администрации Байдена. "Я призываю президента изменить курс и относиться к хуситам как к экстремистам, которыми они и являются", - говорится в обнародованном заявлении Джонсона. Хуситы контролируют большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее они предупреждали о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал это террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

https://ria.ru/20240118/sudno-1921966152.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, йемен, красное море, майк джонсон, джо байден, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла