https://ria.ru/20240118/gaz-1922199446.html

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок - РИА Новости, 18.01.2024

В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T19:01

2024-01-18T19:01

2024-01-18T19:01

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921995427_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_8ce7b51a067cbab381727a443da95b6f.jpg

МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ). В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончались дети двух и четырех лет; взрослые и 5-летний ребенок оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжелом состоянии. "Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В.Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.

https://ria.ru/20240118/gaz-1922019897.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)