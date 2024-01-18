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В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок - РИА Новости, 18.01.2024
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19:01 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/gaz-1922199446.html
В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок
В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок - РИА Новости, 18.01.2024
В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок
Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T19:01
2024-01-18T19:01
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ). В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончались дети двух и четырех лет; взрослые и 5-летний ребенок оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжелом состоянии. "Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В.Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В Махачкале после взрыва газа в доме погиб третий ребенок

В Махачкале число погибших после взрыва газа в частном доме выросло до трех

© Фото : МЧС РоссииМесто происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : МЧС России
Место происшествия, где произошел взрыв газа в частном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 18 янв - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале выросло до трех: в больнице умер еще один ребенок, сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).
В четверг утром в одноэтажном частном доме по улице Газопроводная в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители, все они получили обширные ожоги. Ранее скончались дети двух и четырех лет; взрослые и 5-летний ребенок оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжелом состоянии.
"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребенок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В.Вишневского помощь, спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шланговыми соединениями к газопроводной трубе, в результате чего образовалась утечка газа.
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ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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