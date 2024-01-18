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Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей - РИА Новости, 18.01.2024
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Шоубиз
 
15:29 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/film-1922123879.html
Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей
Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей - РИА Новости, 18.01.2024
Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей
Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет все" в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier посмотрели 42,5 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:29
2024-01-18T15:29
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет все" в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier посмотрели 42,5 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе телеканала.Ремейк знаменитой комедии Леонида Гайдая оказался самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет и самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей от 14 до 44 лет.&quot;Иван Васильевич меняет все&quot; — это беспрецедентный проект для телевидения. Мы восстанавливали декорации оригинального фильма по чертежам, реставрировали игровой реквизит и шили костюмы по тем же лекалам&quot;, — рассказал продюсер фильма Андрей Шелков.Он признался, что организаторы с большой любовью и данью уважения подошли к каждому кадру, и зритель это оценил.В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" смешались разные эпохи, легендарные киногерои прошлых лет, музыкальные номера.В фильме снялись более 70 знаменитостей, включая Марину Кравец, Ольгу Бузову, Павла Волю, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, Максима Лагашкина и других.Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотились в квартет ABBA, Клава Кока — в Барби, Сергей Лазарев исполнил песню "Седая ночь" на французском, а Никита Кологривый сыграл французского короля Людовика XVI.
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ольга бузова, павел воля, тимур батрутдинов, кинопоиск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Ольга Бузова, Павел Воля, Тимур Батрутдинов, Кинопоиск, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей

Новогодний фильм ТНТ "Иван Васильевич меняет все!" посмотрели 42,5 млн зрителей

© Телеканал ТНТ/YoutubeСтоп-кадр из трейлера фильма "Иван Васильевич меняет всё!"
Стоп-кадр из трейлера фильма Иван Васильевич меняет всё!
© Телеканал ТНТ/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет все" в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier посмотрели 42,5 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе телеканала.
Ремейк знаменитой комедии Леонида Гайдая оказался самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет и самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей от 14 до 44 лет.
«

"Иван Васильевич меняет все" — это беспрецедентный проект для телевидения. Мы восстанавливали декорации оригинального фильма по чертежам, реставрировали игровой реквизит и шили костюмы по тем же лекалам", — рассказал продюсер фильма Андрей Шелков.

Он признался, что организаторы с большой любовью и данью уважения подошли к каждому кадру, и зритель это оценил.
В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" смешались разные эпохи, легендарные киногерои прошлых лет, музыкальные номера.
В фильме снялись более 70 знаменитостей, включая Марину Кравец, Ольгу Бузову, Павла Волю, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, Максима Лагашкина и других.
Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотились в квартет ABBA, Клава Кока — в Барби, Сергей Лазарев исполнил песню "Седая ночь" на французском, а Никита Кологривый сыграл французского короля Людовика XVI.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время интервью - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
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ШоубизОльга БузоваПавел ВоляТимур БатрутдиновКинопоискЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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