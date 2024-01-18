https://ria.ru/20240118/film-1922123879.html

Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей

Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей - РИА Новости, 18.01.2024

Комедию "Иван Васильевич меняет все" от ТНТ посмотрели 42,5 млн зрителей

Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет все" в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier посмотрели 42,5 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:29

2024-01-18T15:29

2024-01-18T15:29

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новогодний фильм "Иван Васильевич меняет все" в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier посмотрели 42,5 миллиона зрителей, сообщили в пресс-службе телеканала.Ремейк знаменитой комедии Леонида Гайдая оказался самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет и самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей от 14 до 44 лет."Иван Васильевич меняет все" — это беспрецедентный проект для телевидения. Мы восстанавливали декорации оригинального фильма по чертежам, реставрировали игровой реквизит и шили костюмы по тем же лекалам", — рассказал продюсер фильма Андрей Шелков.Он признался, что организаторы с большой любовью и данью уважения подошли к каждому кадру, и зритель это оценил.В комедии "Иван Васильевич меняет профессию" смешались разные эпохи, легендарные киногерои прошлых лет, музыкальные номера.В фильме снялись более 70 знаменитостей, включая Марину Кравец, Ольгу Бузову, Павла Волю, Демиса Карибидиса, Тимура Батрутдинова, Максима Лагашкина и других.Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотились в квартет ABBA, Клава Кока — в Барби, Сергей Лазарев исполнил песню "Седая ночь" на французском, а Никита Кологривый сыграл французского короля Людовика XVI.

https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ольга бузова, павел воля, тимур батрутдинов, кинопоиск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес