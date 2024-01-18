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В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения - РИА Новости, 18.01.2024
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00:45 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/elektrosnabzhenie-1921962749.html
В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения
В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения - РИА Новости, 18.01.2024
В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Пологовском районе Запорожской области, которое было нарушено в результате атаки украинского... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T00:45
2024-01-18T00:45
запорожская область
жкх
евгений балицкий
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Пологовском районе Запорожской области, которое было нарушено в результате атаки украинского беспилотника, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и энергетики региона Алексей Москаленко. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла. "Сейчас бригада "Таврия-Энерго" под руководством главного инженера занимается устранением нарушений. Также на линии еще дополнительно обнаружено нарушение через несколько километров", - сказал Москаленко. Он пояснил, что из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск электрооборудование Пологов и Пологовского района очень часто повреждается. "Оставшееся в работе электрооборудование подвергается сильным перегрузкам, значения токов очень высокие. В данный момент мы находимся на одной из линий, линия 35 киловольт, на которой из-за высоких значений токов произошло аварийное отключение. Просто провод не выдержал и отгорел", - пояснил Москаленко.
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запорожская область, жкх, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, ЖКХ, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области рассказали о восстановлении электроснабжения

Москаленко: в Запорожской области работают над восстановлением электроснабжения

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в Пологовском районе Запорожской области, которое было нарушено в результате атаки украинского беспилотника, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и энергетики региона Алексей Москаленко.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из-за атаки украинского беспилотника был поврежден трансформатор, более 12 тысяч жителей города Пологи Запорожской области остаются без света и тепла.
"Сейчас бригада "Таврия-Энерго" под руководством главного инженера занимается устранением нарушений. Также на линии еще дополнительно обнаружено нарушение через несколько километров", - сказал Москаленко.
Он пояснил, что из-за постоянных обстрелов со стороны украинских войск электрооборудование Пологов и Пологовского района очень часто повреждается.
"Оставшееся в работе электрооборудование подвергается сильным перегрузкам, значения токов очень высокие. В данный момент мы находимся на одной из линий, линия 35 киловольт, на которой из-за высоких значений токов произошло аварийное отключение. Просто провод не выдержал и отгорел", - пояснил Москаленко.
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