https://ria.ru/20240118/dolgi-1921960312.html
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля - РИА Новости, 18.01.2024
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля
С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:15
2024-01-18T02:15
2024-01-18T02:15
общество
россия
кирилл данилов
долги
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814886704_0:9:2839:1606_1920x0_80_0_0_f4acf5fae7a17058e89451c07bdfd9e6.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Прежде всего, поправки регламентируют время и порядок общения с “выбивателями долгов”. Возможны личные встречи, телефонное общение, текстовые сообщения, письма по электронной почте. Но теперь появится автоматизированный интеллектуальный агент — звонки с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связи через Госуслуги.Время общения коллектора с должником ограничивается законодательно: гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничено. Кроме того, прописан сам порядок общения: не допускаются грубость, агрессия, угрозы, психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать — за нарушения коллекторов могут оштрафовать и даже лишить свободы, заключил Данилов.
https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814886704_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a3c001c4f0b1a406998eb99a82a1c0dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, кирилл данилов, долги, деньги
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Долги, Деньги
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля
Адвокат Данилов: коллекторы смогут общаться с должниками через Госуслуги