https://ria.ru/20240118/dolgi-1921960312.html

Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля

Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля - РИА Новости, 18.01.2024

Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля

С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат,... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T02:15

2024-01-18T02:15

2024-01-18T02:15

общество

россия

кирилл данилов

долги

деньги

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Прежде всего, поправки регламентируют время и порядок общения с “выбивателями долгов”. Возможны личные встречи, телефонное общение, текстовые сообщения, письма по электронной почте. Но теперь появится автоматизированный интеллектуальный агент — звонки с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связи через Госуслуги.Время общения коллектора с должником ограничивается законодательно: гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничено. Кроме того, прописан сам порядок общения: не допускаются грубость, агрессия, угрозы, психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать — за нарушения коллекторов могут оштрафовать и даже лишить свободы, заключил Данилов.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

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общество, россия, кирилл данилов, долги, деньги