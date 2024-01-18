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Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля - РИА Новости, 18.01.2024
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02:15 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/dolgi-1921960312.html
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля - РИА Новости, 18.01.2024
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля
С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T02:15
2024-01-18T02:15
общество
россия
кирилл данилов
долги
деньги
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.Прежде всего, поправки регламентируют время и порядок общения с “выбивателями долгов”. Возможны личные встречи, телефонное общение, текстовые сообщения, письма по электронной почте. Но теперь появится автоматизированный интеллектуальный агент — звонки с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связи через Госуслуги.Время общения коллектора с должником ограничивается законодательно: гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничено. Кроме того, прописан сам порядок общения: не допускаются грубость, агрессия, угрозы, психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать — за нарушения коллекторов могут оштрафовать и даже лишить свободы, заключил Данилов.
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общество, россия, кирилл данилов, долги, деньги
Общество, Россия, Кирилл Данилов, Долги, Деньги
Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля

Адвокат Данилов: коллекторы смогут общаться с должниками через Госуслуги

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПроцент
Процент - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С 1 февраля вступают в силу поправки в законодательство, регулирующее взаимоотношение должников с коллекторами, рассказал в интервью агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Прежде всего, поправки регламентируют время и порядок общения с “выбивателями долгов”. Возможны личные встречи, телефонное общение, текстовые сообщения, письма по электронной почте. Но теперь появится автоматизированный интеллектуальный агент — звонки с помощью искусственного интеллекта, а также возможность связи через Госуслуги.
Время общения коллектора с должником ограничивается законодательно: гражданина нельзя беспокоить в вечернее и ночное время и слишком часто встречаться лично. Количество телефонных бесед в разрешенное время также ограничено. Кроме того, прописан сам порядок общения: не допускаются грубость, агрессия, угрозы, психологическое давление. Такие случаи необходимо фиксировать — за нарушения коллекторов могут оштрафовать и даже лишить свободы, заключил Данилов.
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ОбществоРоссияКирилл ДаниловДолгиДеньги
 
 
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