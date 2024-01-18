https://ria.ru/20240118/dispanserizatsiya-1922046468.html

Комитет СФ выступил за наращивание темпов охвата диспансеризацией

Комитет СФ выступил за наращивание темпов охвата диспансеризацией - РИА Новости, 18.01.2024

Комитет СФ выступил за наращивание темпов охвата диспансеризацией

Комитет Совфеда по социальной политике настаивает на наращивании темпов охвата диспансеризацией и профилактическими медосмотрами россиян, охват надо увеличить... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:14

2024-01-18T12:14

2024-01-18T12:14

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комитет Совфеда по социальной политике настаивает на наращивании темпов охвата диспансеризацией и профилактическими медосмотрами россиян, охват надо увеличить минимум в два раза, заявила в своем Telegram-канале член комитета Наталия Косихина. "Комитет СФ по социальной политике настаивает на наращивании темпов охвата диспансеризацией и профилактическими медосмотрами россиян. Охват будет увеличен как минимум в два раза. Нужно организовать активный вызов пациентов на диспансеризацию", - написала сенатор. Она отметила, что особое внимание следует уделить гражданам, которые "не посещали медицинские организации более двух лет". "Система здравоохранения сегодня значительное внимание уделяет профилактическим мероприятиям, диспансеризации и выявлению заболеваний на ранних стадиях. Такой подход вносит существенный вклад в сохранение здоровья населения и способствует увеличению продолжительности жизни", - подчеркнула Косихина.

https://ria.ru/20240116/medpomosch-1921514204.html

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общество, совет федерации рф