https://ria.ru/20240118/biznes-1922172793.html

Нижегородский бизнес получил 450 млн рублей льготных займов по нацпроекту

Нижегородский бизнес получил 450 млн рублей льготных займов по нацпроекту - РИА Новости, 18.01.2024

Нижегородский бизнес получил 450 млн рублей льготных займов по нацпроекту

Компании, работающие в Нижегородской области, в 2023 году получили 205 льготных займов на общую сумму 446,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T17:25

2024-01-18T17:25

2024-01-18T17:25

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Компании, работающие в Нижегородской области, в 2023 году получили 205 льготных займов на общую сумму 446,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает пресс-служба регионального правительства. Льготные кредиты были предоставлены подведомственной организацией регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области ("ГосМФО"). По словам вице-губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, льготные государственные займы предоставляются по ставкам ниже рыночных. "Предприниматели могут направить средства на покупку оборудования, модернизацию производства или использовать для пополнения оборотного фонда", - цитирует пресс-служба Саносяна. Он добавил, что ежегодно объем выданных "ГосМФО" средств растет. В 2022 году этот показатель составлял 366 миллионов рублей, в прошлом году - 446,5 миллиона рублей. Для бизнесменов Нижегородской области доступны восемь программ финансирования. Они могут взять льготный займ на сумму от 50 тысяч до 5 миллионов рублей, чтобы купить недвижимость под размещение бизнеса, транспорт, оборудование, на пополнение оборотных средств. Кроме того, предоставленные средства можно направить на рефинансирование текущих кредитов. "Процентная ставка по таким займам не зависит от ключевой ставки и остается на уровне от 1 до 10% годовых", – сказал министр промышленности торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, слова которого приводит пресс-служба. Размерная ставка зависит от наличия или отсутствия залога и поручителя, а также места регистрации. Самые выгодные условия по займам предоставляют бизнесменам из моногородов Нижегородской области, если они относятся к приоритетным категориям заемщиков. Также в числе приоритетных категорий – заслуженные предприниматели региона, экспортеры, социальные предприниматели, производители импортозамещающей или биотехнологической продукции, ESG-ориентированные компании и компании, помогающие участникам СВО, а также участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство" (программа "Выращивание") и "Производительность труда".

https://ria.ru/20240118/biznes-1922132265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, нижегородская область, поддержка бизнеса , нацпроекты, бизнес