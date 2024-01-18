https://ria.ru/20240118/belorussiya-1922097725.html

Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров

Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров

Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:02

2024-01-18T14:02

2024-01-18T14:03

в мире

россия

сергей лавров

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.

https://ria.ru/20231013/zapad-1902521788.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, россия, сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)