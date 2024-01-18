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Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:02
2024-01-18T14:02
2024-01-18T14:03
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сергей лавров
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20231013/zapad-1902521788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Белоруссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Лавров: Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы, если потребуется