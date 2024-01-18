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Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
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14:02 18.01.2024 (обновлено: 14:03 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/belorussiya-1922097725.html
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров
Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:02
2024-01-18T14:03
в мире
россия
сергей лавров
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
https://ria.ru/20231013/zapad-1902521788.html
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в мире, россия, сергей лавров, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Белоруссия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Москва и Минск вместе отстоят интересы, если потребуется, заявил Лавров

Лавров: Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы, если потребуется

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если у Запада возобладает самоубийственная логика, РФ и Белоруссия плечом к плечу отстоят свои интересы всеми средствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений, для этого у нас есть все необходимые средства", - сказал министр на итоговой пресс-конференции.
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В миреРоссияСергей ЛавровБелоруссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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