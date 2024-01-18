https://ria.ru/20240118/aviasalon-1921973740.html
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники - РИА Новости, 18.01.2024
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники
Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:05
2024-01-18T05:05
2024-01-18T05:05
жуковский
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке. Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались. "Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией. Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20240102/aviatsiya-1919416749.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, общество
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке.
Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались.
"Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском
раз в два года.
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