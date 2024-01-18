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Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники - РИА Новости, 18.01.2024
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05:05 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/aviasalon-1921973740.html
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники - РИА Новости, 18.01.2024
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники
Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:05
2024-01-18T05:05
жуковский
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке. Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались. "Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией. Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
https://ria.ru/20240102/aviatsiya-1919416749.html
жуковский
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7 495 645-6601
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60
жуковский, общество
Жуковский, Общество
Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники

Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС
Международный авиационно-космический салон МАКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Международный авиационно-космический салон МАКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке.
Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались.
"Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией.
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.
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ЖуковскийОбщество
 
 
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