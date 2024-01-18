https://ria.ru/20240118/aviasalon-1921973740.html

Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники

Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники - РИА Новости, 18.01.2024

Авиасалон МАКС предварительно назначен на 23-28 июля, сообщили источники

Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T05:05

2024-01-18T05:05

2024-01-18T05:05

жуковский

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиасалон МАКС, который был перенесен с июля 2023 года на более поздний период, предварительно назначен на 23-28 июля 2024 года, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к выставке. Ранее даты, на которые планируется перенести проведение салона, не назывались. "Обсуждаются 23-28 июля 2024 года", – сказал один из источников, знакомых с ситуацией. Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года.

https://ria.ru/20240102/aviatsiya-1919416749.html

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жуковский, общество