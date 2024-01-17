https://ria.ru/20240117/zabolevaniya-1921873555.html

Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания

Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания - РИА Новости, 17.01.2024

Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания

Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:22

2024-01-17T15:22

2024-01-17T15:24

тедрос адханом гебрейесус

воз

всемирный экономический форум в давосе

в мире

здоровье - общество

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ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "(Термин – ред.) "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том "когда", а не "если", – заявил он на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе. Трансляция велась на сайте форума. Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заявления о "болезни X" на ВЭФ могут иметь не научные, а экономические мотивы. Отмечалось, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", что особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, "которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме". В ведомстве отметили, что после пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.

https://ria.ru/20240117/bolezn-1921846383.html

https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тедрос адханом гебрейесус, воз, всемирный экономический форум в давосе, в мире, здоровье - общество