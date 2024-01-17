Рейтинг@Mail.ru
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 17.01.2024 (обновлено: 15:24 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/zabolevaniya-1921873555.html
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания - РИА Новости, 17.01.2024
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания
Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:22
2024-01-17T15:24
тедрос адханом гебрейесус
воз
всемирный экономический форум в давосе
в мире
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_0:0:2992:1684_1920x0_80_0_0_2fef0f1ef46757f850c219575799056d.jpg
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "(Термин – ред.) "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том "когда", а не "если", – заявил он на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе. Трансляция велась на сайте форума. Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заявления о "болезни X" на ВЭФ могут иметь не научные, а экономические мотивы. Отмечалось, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", что особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, "которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме". В ведомстве отметили, что после пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации. Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
https://ria.ru/20240117/bolezn-1921846383.html
https://ria.ru/20240117/pandemiya-1921681145.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742125579_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_ffc876b09c067a62212d9471afced654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тедрос адханом гебрейесус, воз, всемирный экономический форум в давосе, в мире, здоровье - общество
Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире, Здоровье - Общество
Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания

Глава ВОЗ: существуют неизвестные заболевания, которые рано или поздно появятся

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"(Термин – ред.) "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том "когда", а не "если", – заявил он на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Попова прокомментировала обсуждение "болезни Х"
Вчера, 13:41
Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заявления о "болезни X" на ВЭФ могут иметь не научные, а экономические мотивы. Отмечалось, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", что особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, "которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме". В ведомстве отметили, что после пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.
Врач держит Землю в руках - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Болезнь X. Зачем готовить мир к пандемии неизвестного вируса
Вчера, 08:00
 
Тедрос Адханом ГебрейесусВОЗВсемирный экономический форум в ДавосеВ миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала