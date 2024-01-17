Глава ВОЗ призвал быть готовыми к всплеску нового заболевания
Глава ВОЗ: существуют неизвестные заболевания, которые рано или поздно появятся
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 янв – РИА Новости. Термин "болезнь X" существует уже давно, необходимо быть готовыми к всплеску нового заболевания, который так или иначе произойдет, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"(Термин – ред.) "болезнь X" привлекает немало внимания… Но это не нововведение, впервые мы использовали этот термин в 2018 году… существуют неизвестные заболевания, которые могут появиться, вопрос в том "когда", а не "если", – заявил он на панельной дискуссии ВЭФ, который проходит в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
Участники дискуссии "Подготовка к болезни X" обсудили необходимость мобилизации усилий в подготовке к будущим пандемиям, а также инвестиций в глобальные инициативы, чтобы обеспечить готовность систем здравоохранения к всплеску нового заболевания.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что заявления о "болезни X" на ВЭФ могут иметь не научные, а экономические мотивы. Отмечалось, что "включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупные фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций", что особенно выгодно крупным фармацевтическим компаниям, "которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме". В ведомстве отметили, что после пандемии коронавируса ВОЗ пытается продвинуть идею о необходимости реформы глобальной архитектуры здравоохранения, приводя в качестве обоснования будущие угрозы, говоря о неготовности мира к ним и призывая увеличить финансирование организации.
Ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) организуется в швейцарском Давосе в январе. В 2024 году он проходит с 15 по 19 января.