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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:22
2024-01-17T22:22
2024-01-17T22:22
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.42 (по мск) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
"Страна": в украинских Сумах прогремели взрывы