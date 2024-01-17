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"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе - РИА Новости, 17.01.2024
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06:02 17.01.2024 (обновлено: 10:41 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ursula-1921763402.html
"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе
"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе - РИА Новости, 17.01.2024
"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:02
2024-01-17T10:41
в мире
украина
швейцария
давос
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении дальнейшей поддержки Украины."На ваших руках кровь. Эксперимент ЕС провалился. Люди объединяются против вас", — написал James."Дорогой Зеленский, наши сердца с вами, пока у вас не закончатся солдаты. Когда европейцы очнутся?" — возмутился Prime News Digest."Этого конфликта можно было избежать. Позор", — разозлился John Clark."До последнего украинца. Нацистская политика ЕС", — отметил Nikola Kosanović Nikica."Психопаты", — прокомментировал Lucky Me.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html
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в мире, украина, швейцария, давос, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Швейцария, Давос, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе

© AP Photo / Hannes P AlbertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 16 января 2024
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 16 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 16 января 2024
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении дальнейшей поддержки Украины.
«
"На ваших руках кровь. Эксперимент ЕС провалился. Люди объединяются против вас", — написал James.
"Дорогой Зеленский, наши сердца с вами, пока у вас не закончатся солдаты. Когда европейцы очнутся?" — возмутился Prime News Digest.
"Этого конфликта можно было избежать. Позор", — разозлился John Clark.
"До последнего украинца. Нацистская политика ЕС", — отметил Nikola Kosanović Nikica.
"Психопаты", — прокомментировал Lucky Me.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Путин раскритиковал формулу мира Зеленского
16 января, 18:24
 
В миреУкраинаШвейцарияДавосВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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