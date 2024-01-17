https://ria.ru/20240117/ursula-1921763402.html

"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе

"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе - РИА Новости, 17.01.2024

"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T06:02

2024-01-17T06:02

2024-01-17T10:41

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украина

швейцария

давос

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении дальнейшей поддержки Украины."На ваших руках кровь. Эксперимент ЕС провалился. Люди объединяются против вас", — написал James."Дорогой Зеленский, наши сердца с вами, пока у вас не закончатся солдаты. Когда европейцы очнутся?" — возмутился Prime News Digest."Этого конфликта можно было избежать. Позор", — разозлился John Clark."До последнего украинца. Нацистская политика ЕС", — отметил Nikola Kosanović Nikica."Психопаты", — прокомментировал Lucky Me.Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.

https://ria.ru/20240116/putin-1921702451.html

украина

швейцария

давос

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в мире, украина, швейцария, давос, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз