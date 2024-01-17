"Это провал": Зеленского и фон дер Ляйен высмеяли после встречи в Давосе
© AP Photo / Hannes P AlbertГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 16 января 2024
© AP Photo / Hannes P Albert
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе. 16 января 2024
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о встрече с Владимиром Зеленским на форуме в Давосе и обсуждении дальнейшей поддержки Украины.
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"На ваших руках кровь. Эксперимент ЕС провалился. Люди объединяются против вас", — написал James.
"Дорогой Зеленский, наши сердца с вами, пока у вас не закончатся солдаты. Когда европейцы очнутся?" — возмутился Prime News Digest.
"Этого конфликта можно было избежать. Позор", — разозлился John Clark.
"До последнего украинца. Нацистская политика ЕС", — отметил Nikola Kosanović Nikica.
"Психопаты", — прокомментировал Lucky Me.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию Москвы в мирном урегулировании конфликта нет и проведение мирной конференции без нее невозможно.