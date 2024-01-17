Постпред Ульянов раскритиковал "формулу мира" Зеленского
Постпред Ульянов: у "формулы мира" Зеленского нет ничего общего с реальностью
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Так называемая "формула мира" Владимира Зеленского - это не имеющая ничего общего с реальностью агитка, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале, комментируя экономический форум в Давосе.
"Встречу в Давосе по "формуле мира" Зеленского даже трудно прокомментировать. Восемь десятков взрослых и наделенных властью людей собрались вместе, дабы обсудить пути достижения мира на Украине на основе откровенной агитки, не имеющей ничего общего с реальностью", - написал Ульянов.
Российский постпред обратил внимание, что формулировки составлены так, словно адресованы капитулировавшей стороне, в то время как это даже отдаленно не отражает реальную ситуацию.
"Оказывается, можно рассуждать о гипотетических мирных договоренностях без участия одной из двух наиболее заинтересованных сторон и без учета реальностей "в поле". Действительно, провал этого мероприятия был заранее предопределен его участниками, которые потеряли ориентацию во времени, пространстве и реальности", - добавил Ульянов.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России, а встречи в "копенгагенском формате" вредны.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.