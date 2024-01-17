https://ria.ru/20240117/toplivo-1921859669.html
Бензин и дизельное топливо подорожали на российской бирже
Бензин и дизельное топливо подорожали на российской бирже - РИА Новости, 17.01.2024
Бензин и дизельное топливо подорожали на российской бирже
Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продемонстрировала рост, следует из... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:31
2024-01-17T14:31
2024-01-17T14:31
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продемонстрировала рост, следует из материалов торгов. Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов среды выросла на 1,58%, до 42 938 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,15%, до 45 948 рублей. Таким образом, бензин непрерывно дорожает с начала года. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также поднялась — на 1,2%, до 53 225 рублей за тонну, межсезонного - на 1,13%, до 54 610 рублей. Цена на зимнее дизтопливо выросла на незначительные 0,16% - до 59 555 рублей за тонну. По итогам среды увеличилась цена на мазут — на 8,01%, до 14 752 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 5,31%, до 23 854 рублей за тонну, авиакеросин - на 3,82%, до 77 652 рублей. Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива. По данным Минэнерго РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составляют около 5,9 миллиона тонн.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, цены на нефть
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, Цены на нефть
Бензин и дизельное топливо подорожали на российской бирже
Бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо подорожали на российской бирже
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду продемонстрировала рост, следует из материалов торгов.
Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России
по итогам торгов среды выросла на 1,58%, до 42 938 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,15%, до 45 948 рублей. Таким образом, бензин непрерывно дорожает с начала года.
Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также поднялась — на 1,2%, до 53 225 рублей за тонну, межсезонного - на 1,13%, до 54 610 рублей. Цена на зимнее дизтопливо выросла на незначительные 0,16% - до 59 555 рублей за тонну.
По итогам среды увеличилась цена на мазут — на 8,01%, до 14 752 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 5,31%, до 23 854 рублей за тонну, авиакеросин - на 3,82%, до 77 652 рублей.
Биржевые цены на топливо в России в 2023 году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива.
По данным Минэнерго
РФ, общие запасы нефтепродуктов на начало года составляют около 5,9 миллиона тонн.
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