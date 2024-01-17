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В Нижнем Тагиле выходец с Украины получил восемь лет за подготовку теракта - РИА Новости, 17.01.2024
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10:22 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/terakt-1921787755.html
В Нижнем Тагиле выходец с Украины получил восемь лет за подготовку теракта
В Нижнем Тагиле выходец с Украины получил восемь лет за подготовку теракта - РИА Новости, 17.01.2024
В Нижнем Тагиле выходец с Украины получил восемь лет за подготовку теракта
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 8 годам лишения свободы выходца с Украины Виктора Расторгуева по делу о незаконном изготовлении... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:22
2024-01-17T10:22
происшествия
нижний тагил
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 8 годам лишения свободы выходца с Украины Виктора Расторгуева по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке к теракту в Нижнем Тагиле, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram. "Решением суда Расторгуев признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на год и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Согласно решению суда, первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства. В октябре 2022 года региональное управление ФСБ информировало об аресте 59-летнего гражданина России, прибывшего в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году. По версии следствия, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле. В подвале жилого дома он оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу. Против Расторгуева было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору). По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант также планировал подорвать и "местный военкомат". Отмечалось, что мужчина до этого работал дворником в местной больнице, а при задержании заявлял, что "просто хотел сделать фейерверк". "Расторгуев с решением суда не согласен, поэтому вступит ли вынесенный приговор в законную силу, станет понятно только после его рассмотрения в апелляционной инстанции", – отметили в антитеррористической комиссии региона. Судя по данным картотеки дела, приговор был оглашен 20 декабря, а 16 января апелляционная жалоба поступила в суд.
https://ria.ru/20240117/lnr-1921785784.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Нижний Тагил, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижнем Тагиле выходец с Украины получил восемь лет за подготовку теракта

Суд в Екатеринбурге приговорил к 8 годам выходца с Украины за подготовку теракта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 8 годам лишения свободы выходца с Украины Виктора Расторгуева по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке к теракту в Нижнем Тагиле, сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области в Telegram.
«
"Решением суда Расторгуев признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет с ограничением свободы на год и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Согласно решению суда, первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима", – говорится в сообщении ведомства.
В октябре 2022 года региональное управление ФСБ информировало об аресте 59-летнего гражданина России, прибывшего в Свердловскую область из Мариуполя в 2014 году. По версии следствия, мужчина рассчитывал устроить террористическую атаку на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле. В подвале жилого дома он оборудовал бункер, при обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, а испытания проводил в лесу.
Против Расторгуева было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 223.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору). По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант также планировал подорвать и "местный военкомат". Отмечалось, что мужчина до этого работал дворником в местной больнице, а при задержании заявлял, что "просто хотел сделать фейерверк".
"Расторгуев с решением суда не согласен, поэтому вступит ли вынесенный приговор в законную силу, станет понятно только после его рассмотрения в апелляционной инстанции", – отметили в антитеррористической комиссии региона.
Судя по данным картотеки дела, приговор был оглашен 20 декабря, а 16 января апелляционная жалоба поступила в суд.
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ПроисшествияНижний ТагилУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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