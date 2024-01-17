https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html
Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку
Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку - РИА Новости, 17.01.2024
Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку
Мировой судья судебного участка №346 Хорошевского района Москвы приговорил к ограничению свободы участницу шоу "Пацанки" Анну Тихомирову (известна как Аня... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:14
2024-01-17T20:14
2024-01-17T20:14
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_de1e7bb92379ecdede0bef527b3acf43.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №346 Хорошевского района Москвы приговорил к ограничению свободы участницу шоу "Пацанки" Анну Тихомирову (известна как Аня Тихая) за избиение другой девушки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца и компенсации морального вреда потерпевшей в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде. Там уточнили, что ее признали виновной по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По данным следствия, в октябре 2022 года Тихомирова нанесла удар девушке у остановки общественного транспорта. Подсудимая признала вину в совершенном преступлении.
https://ria.ru/20231226/bazanov-1918103322.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_62b21be34c266269ef1c23c27959d5c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку
Суд приговорил участницу шоу "Пацанки", избившую девушку, к ограничению свободы