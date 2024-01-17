https://ria.ru/20240117/sud-1921939112.html

Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку

Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку - РИА Новости, 17.01.2024

Суд вынес приговор участнице шоу "Пацанки", избившей девушку

Мировой судья судебного участка №346 Хорошевского района Москвы приговорил к ограничению свободы участницу шоу "Пацанки" Анну Тихомирову (известна как Аня... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:14

2024-01-17T20:14

2024-01-17T20:14

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья судебного участка №346 Хорошевского района Москвы приговорил к ограничению свободы участницу шоу "Пацанки" Анну Тихомирову (известна как Аня Тихая) за избиение другой девушки, сообщили РИА Новости в суде. "Судом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 3 месяца и компенсации морального вреда потерпевшей в размере 300 тысяч рублей", - сказали в суде. Там уточнили, что ее признали виновной по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). По данным следствия, в октябре 2022 года Тихомирова нанесла удар девушке у остановки общественного транспорта. Подсудимая признала вину в совершенном преступлении.

https://ria.ru/20231226/bazanov-1918103322.html

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происшествия, москва, россия