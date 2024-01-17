https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921851865.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:03

2024-01-17T14:03

2024-01-17T14:05

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

киев

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

киев

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, киев, россия, херсонская область