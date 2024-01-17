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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:03
2024-01-17T14:03
2024-01-17T14:05
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й, 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Ивановка Херсонской области потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, киев, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Херсонская область
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 25 военных