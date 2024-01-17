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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024

На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:02

2024-01-17T14:02

2024-01-17T14:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, киев