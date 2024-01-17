Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 17.01.2024 (обновлено: 14:04 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/spetsoperatsiya-1921851570.html
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:02
2024-01-17T14:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_ca4074a2d8a4a85a224a62ed1045a052.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352348_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_118545ab6fc5eecfa9416ec913931167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Киев
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в среду в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 января, 15:55
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала