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На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных - РИА Новости, 17.01.2024
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:02
2024-01-17T14:02
2024-01-17T14:04
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике четырех украинских бригад на запорожском направлении, Киев потерял до 25 солдат, сообщили в среду в Минобороны России."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Каменское, Работино и Мирное Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 25 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Украина, Киев
На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных
МО: на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 25 военных