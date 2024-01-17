https://ria.ru/20240117/sklad-1921762382.html

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 17.01.2024

Артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы ВДВ из группировки российских войск "Днепр" уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:09

2024-01-17T05:09

2024-01-17T05:14

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Артиллеристы ВДВ из группировки российских войск "Днепр" уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны."Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллимитровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в министерстве.В ведомстве добавили, что корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника, фиксирующего попадание в цель и ее уничтожение."Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен полевой склад с боеприпасами ВСУ", — подчеркнули в Минобороны.Уничтожив выявленные объекты украинских военных, расчет оперативно замаскировал орудие и покинул огневую позицию до получения новой задачи."В основном работаем по живой силе противника, легкобронированной технике. Также ведем контрбатарейную борьбу, в ходе которой поражаем минометы и артиллерийские орудия противника. В среднем ежедневно используем более 50 снарядов. За истекшие сутки работали по опорным пунктам противника, вскрывали их. Цели выявляет воздушная разведка. Два-три выстрела, корректировка и поражение цели. Парни справляются со своей задачей на сто процентов" — отметил старший офицер батареи с позывным "Внук".Как сообщили в Минобороны во вторник, за сутки противник потерял на Херсонском направлении около 65 военных три артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и три самоходки "Гвоздика". На Запорожском — примерно 115 солдат, три боевые бронированные машины, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

https://ria.ru/20240117/udar-1921762257.html

https://ria.ru/20240117/minometchiki-1921762104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

херсонская область , россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность