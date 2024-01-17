https://ria.ru/20240117/siyyarto-1921749759.html

Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой

Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой - РИА Новости, 17.01.2024

Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой

Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:10

2024-01-17T00:10

2024-01-17T00:10

в мире

украина

россия

петер сийярто

венгрия

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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. "Самое важное условие - сохранить каналы связи открытыми. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно критикуют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, на мой взгляд, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, что, на его взгляд, необходимо сделать, чтобы завершить конфликт или хотя бы добиться прекращения огня.

https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, россия, петер сийярто, венгрия