https://ria.ru/20240117/siyyarto-1921749759.html
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой - РИА Новости, 17.01.2024
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:10
2024-01-17T00:10
2024-01-17T00:10
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петер сийярто
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. "Самое важное условие - сохранить каналы связи открытыми. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно критикуют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, на мой взгляд, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, что, на его взгляд, необходимо сделать, чтобы завершить конфликт или хотя бы добиться прекращения огня.
https://ria.ru/20240116/plan-1921675856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, петер сийярто, венгрия
В мире, Украина, Россия, Петер Сийярто, Венгрия
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал сохранить каналы связи с Россией открытыми