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Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой - РИА Новости, 17.01.2024
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00:10 17.01.2024
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Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой - РИА Новости, 17.01.2024
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой
Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:10
2024-01-17T00:10
в мире
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петер сийярто
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress. "Самое важное условие - сохранить каналы связи открытыми. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно критикуют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, на мой взгляд, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, что, на его взгляд, необходимо сделать, чтобы завершить конфликт или хотя бы добиться прекращения огня.
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в мире, украина, россия, петер сийярто, венгрия
В мире, Украина, Россия, Петер Сийярто, Венгрия
Сийярто призвал держать открытыми каналы связи с Москвой

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал сохранить каналы связи с Россией открытыми

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Для завершения конфликта на Украине и прекращения огня необходимо сохранить каналы связи с Россией открытыми, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому изданию Exxpress.
"Самое важное условие - сохранить каналы связи открытыми. Когда я встречаюсь со своим российским коллегой, меня обычно критикуют многие европейские коллеги и Брюссель. Но, на мой взгляд, нет никакой надежды на мир, если мы не будем держать каналы связи открытыми", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, что, на его взгляд, необходимо сделать, чтобы завершить конфликт или хотя бы добиться прекращения огня.
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