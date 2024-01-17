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В Севастополе отменили воздушную тревогу, продлившуюся почти полчаса
В Севастополе отменили воздушную тревогу, продлившуюся почти полчаса - РИА Новости, 17.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу, продлившуюся почти полчаса
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 30 минут. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:17
2024-01-17T17:17
2024-01-17T17:17
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Telegram-канале об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась менее 30 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в среду в 16.43 по мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе отменили воздушную тревогу, продлившуюся почти полчаса
Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена, она длилась менее получаса