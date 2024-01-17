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Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией - РИА Новости, 17.01.2024
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил в среду, что будет призывать лидеров западных стран противодействовать обходу Россией... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:29
2024-01-17T18:29
2024-01-17T18:29
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Кэмерон заявил в среду, что будет призывать лидеров западных стран противодействовать обходу Россией введенных санкций. "Одна из вещей, которую делает Британия, заключается в том, что мы не просто объявляем санкции, но и следим, чтобы их не обходили в других странах. И я буду призывать каждого европейского и западного лидера, который находится здесь, а также министров иностранных дел, которые находятся здесь, чтобы они делали то же самое", – заявил он на пресс-конференции в рамках ВЭФ в Давосе. Трансляция велась на сайте мероприятия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html
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в мире, россия, давос, дэвид кэмерон, москва
В мире, Россия, Давос, Дэвид Кэмерон, Москва
Глава МИД Британии выступил против обхода санкций Россией
Кэмерон намерен призывать лидеров стран противодействовать обходу РФ санкций