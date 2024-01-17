https://ria.ru/20240117/russia-1921902235.html

Путин призвал правительство прорабатывать обратную связь от населения

Путин призвал правительство прорабатывать обратную связь от населения - РИА Новости, 17.01.2024

Путин призвал правительство прорабатывать обратную связь от населения

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что нельзя забывать про внутриполитические планы страны, а сложившуюся ситуацию... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:57

2024-01-17T16:57

2024-01-17T16:57

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ заявил, что нельзя забывать про внутриполитические планы страны, а сложившуюся ситуацию необходимо использовать для обратной связи с людьми для решения вопросов по существу. "Понятно, что мы все живем в той ситуации, которая складывается на данный момент. Мы не можем забывать про внутриполитические планы наши, это все понятно, но все-таки давайте мы используем и вот этот период для того, чтобы эту обратную связь с людьми, а она в такие периоды становится более понятной, более яркой, более системной, чтобы использовать даже не для решения вопросов этого внутриполитического календаря, а для решения вопросов по существу. Тех, которые людей волнуют", — сказал Путин. Он отметил, что это нужно делать, исходя из целесообразности, здравого смысла, экономической и социальной обоснованности. "Это хороший повод для того, чтобы понять и более чутко реагировать на запросы общества", — сказал Путин.

https://ria.ru/20240114/promyshlennost-1921029188.html

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россия, владимир путин, политика