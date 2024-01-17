https://ria.ru/20240117/putin-1921818831.html
В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина
В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 17.01.2024
В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 2,5 миллиона подписях, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:17
2024-01-17T12:17
2024-01-17T12:40
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919914536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89cc38ec0a3cf386f7843b1e7ed62cca.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 2,5 миллиона подписях, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах, заявив, что уровень консолидации общества вокруг него трудно преувеличить и при желании можно собрать "кратно больше подписей".Ранее в среду сайт кандидата putin2024.ru сообщил, что в поддержку Путина по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей. Отмечается, что регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия"."Разумеется, для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следит ли Путин за этим процессом и числом собранных подписей.При этом за более подробным комментарием по поводу кандидатского статуса президента он посоветовал обращаться в его избирательный штаб. "Но если вы меня спросите просто как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно наверное больше подписей. Это действительно, потому что уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него - причем в самых разных возрастных категориях - его трудно преувеличить", - сказал он.Представителя Кремля также спросили, стоит ли "как-то привечать" ребят, которые приходят на пункты сбора подписей, – придумать для них специальную форму или "галочки какие-то ставить". "У нас есть закон, по которому по достижении определенного возраста граждане получают право выбирать и избираться. И нужно выполнять эти законы. Никаких галочек ставить не надо", - отреагировал Песков.
https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919914536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fd627f3e4e07443e349d80fa500ecb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина
Песков: при желании можно собрать еще больше подписей в поддержку Путина
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 2,5 миллиона подписях, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах, заявив, что уровень консолидации общества вокруг него трудно преувеличить и при желании можно собрать "кратно больше подписей".
Ранее в среду сайт кандидата putin2024.ru сообщил, что в поддержку Путина по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей. Отмечается, что регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ
и партии "Единая Россия
".
Путин проведет первое мероприятие в качестве кандидата в президенты
"Разумеется, для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следит ли Путин за этим процессом и числом собранных подписей.
При этом за более подробным комментарием по поводу кандидатского статуса президента он посоветовал обращаться в его избирательный штаб. "Но если вы меня спросите просто как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно наверное больше подписей. Это действительно, потому что уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него - причем в самых разных возрастных категориях - его трудно преувеличить", - сказал он.
Представителя Кремля также спросили, стоит ли "как-то привечать" ребят, которые приходят на пункты сбора подписей, – придумать для них специальную форму или "галочки какие-то ставить". "У нас есть закон, по которому по достижении определенного возраста граждане получают право выбирать и избираться. И нужно выполнять эти законы. Никаких галочек ставить не надо", - отреагировал Песков.
Путин прокомментировал реплику с прямой линии об отказе голосовать за него