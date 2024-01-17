https://ria.ru/20240117/putin-1921818831.html

В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина

В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина - РИА Новости, 17.01.2024

В Кремле прокомментировали сбор 2,5 миллионов подписей в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 2,5 миллиона подписях, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:17

2024-01-17T12:17

2024-01-17T12:40

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о 2,5 миллиона подписях, собранных в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах, заявив, что уровень консолидации общества вокруг него трудно преувеличить и при желании можно собрать "кратно больше подписей".Ранее в среду сайт кандидата putin2024.ru сообщил, что в поддержку Путина по всей стране собрано более 2,5 миллиона подписей. Отмечается, что регионы России продолжают доставлять в центральный штаб собранные документы, одновременно идет проверка подписных листов. Сбор подписей осуществляется силами волонтерских организаций, ОНФ и партии "Единая Россия"."Разумеется, для любого кандидата в президенты народная поддержка - это самое главное", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, следит ли Путин за этим процессом и числом собранных подписей.При этом за более подробным комментарием по поводу кандидатского статуса президента он посоветовал обращаться в его избирательный штаб. "Но если вы меня спросите просто как из тех, кто будет голосовать на этих выборах, я вам скажу, что при желании за Путина можно собрать гораздо больше подписей, кратно наверное больше подписей. Это действительно, потому что уровень поддержки президента, уровень консолидации общества вокруг него - причем в самых разных возрастных категориях - его трудно преувеличить", - сказал он.Представителя Кремля также спросили, стоит ли "как-то привечать" ребят, которые приходят на пункты сбора подписей, – придумать для них специальную форму или "галочки какие-то ставить". "У нас есть закон, по которому по достижении определенного возраста граждане получают право выбирать и избираться. И нужно выполнять эти законы. Никаких галочек ставить не надо", - отреагировал Песков.

https://ria.ru/20240114/putin-1921279801.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков