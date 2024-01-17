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В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира - РИА Новости, 17.01.2024
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:31
2024-01-17T17:31
2024-01-17T17:44
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владикавказ
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Поножовщина произошла 12 января, а задержание — в последующие дни. Ранее об этом не сообщалось. "В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся", — рассказала в ведомстве. Потерпевшим оказался 51-летний житель Московской области. Мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу, где поставили диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — добавили в ведомстве. Фигурант заключён под стражу.
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происшествия, москва, владикавказ, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Владикавказ, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
В Москве задержали рецидивиста, порезавшего ножом пассажира на ж/д станции
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Поножовщина произошла 12 января, а задержание — в последующие дни. Ранее об этом не сообщалось.
"В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся", — рассказала в ведомстве.
Потерпевшим оказался 51-летний житель Московской области. Мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу, где поставили диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — добавили в ведомстве.
Фигурант заключён под стражу.
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