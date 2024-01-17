https://ria.ru/20240117/prestuplenie-1921911428.html

В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира

В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира - РИА Новости, 17.01.2024

В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира

Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:31

2024-01-17T17:31

2024-01-17T17:44

происшествия

москва

владикавказ

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Поножовщина произошла 12 января, а задержание — в последующие дни. Ранее об этом не сообщалось. "В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся", — рассказала в ведомстве. Потерпевшим оказался 51-летний житель Московской области. Мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу, где поставили диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — добавили в ведомстве. Фигурант заключён под стражу.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

москва

владикавказ

московская область (подмосковье)

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происшествия, москва, владикавказ, московская область (подмосковье)