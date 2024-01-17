Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 17.01.2024 (обновлено: 17:44 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/prestuplenie-1921911428.html
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира - РИА Новости, 17.01.2024
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира
Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:31
2024-01-17T17:44
происшествия
москва
владикавказ
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. Поножовщина произошла 12 января, а задержание — в последующие дни. Ранее об этом не сообщалось. "В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся", — рассказала в ведомстве. Потерпевшим оказался 51-летний житель Московской области. Мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу, где поставили диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — добавили в ведомстве. Фигурант заключён под стражу.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
москва
владикавказ
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, владикавказ, московская область (подмосковье)
Происшествия, Москва, Владикавказ, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье на железнодорожной станции рецидивист порезал ножом пассажира

В Москве задержали рецидивиста, порезавшего ножом пассажира на ж/д станции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Неоднократно судимый житель Владикавказа на платформе на станции Москва — Ярославская ударил ножом жителя Подмосковья, рецидивист задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
Поножовщина произошла 12 января, а задержание — в последующие дни. Ранее об этом не сообщалось.
"В дежурную часть ЛУМВД на станции Москва — Ярославская поступило сообщение о том, что на платформе станции Подлипки – Дачные произошла драка, в ходе которой один из пассажиров нанёс другому ножевое ранение, а также другие телесные повреждения, после чего скрылся", — рассказала в ведомстве.
Потерпевшим оказался 51-летний житель Московской области. Мужчину госпитализировали на скорой помощи в больницу, где поставили диагноз: проникающее колото-резаное ранение грудной клетки.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили подозреваемого и задержали в Москве. Ранее неоднократно судимый житель Владикавказа 1995 года рождения доставлен в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", — добавили в ведомстве.
Фигурант заключён под стражу.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Выбор РИА Новости: главные происшествия 2023 года в России
22 декабря 2023, 10:45
 
ПроисшествияМоскваВладикавказМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала