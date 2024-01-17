https://ria.ru/20240117/pol-1921942700.html

В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол

В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол - РИА Новости, 17.01.2024

В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол

Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:49

2024-01-17T20:49

2024-01-17T20:53

происшествия

пенза

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Следователь проводит осмотр места происшествия. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", - говорится в сообщении. В СК заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании, а также установят причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия. На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как следователь осматривает дыру площадью примерно один квадратный метр на полу у лестницы неподалеку от входа в подъезд.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html

пенза

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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)