Рейтинг@Mail.ru
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 17.01.2024 (обновлено: 20:53 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pol-1921942700.html
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол - РИА Новости, 17.01.2024
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:49
2024-01-17T20:53
происшествия
пенза
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921942843_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_e9a2f58cd43e54a8e843f8698300191d.png
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Следователь проводит осмотр места происшествия. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", - говорится в сообщении. В СК заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании, а также установят причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия. На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как следователь осматривает дыру площадью примерно один квадратный метр на полу у лестницы неподалеку от входа в подъезд.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909951376.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921942843_185:0:2086:1426_1920x0_80_0_0_e529c725a96591fba0969b2ccdb69fd1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол

В подъезде многоэтажки в Пензе частично обрушился пол, СК начал проверку

© Сотрудник СК РФ на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в ПензеСотрудник СК России на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе
Сотрудник СК России на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе
© Сотрудник СК РФ на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе
Сотрудник СК России на месте частичного обрушения пола в многоквартирном доме в Пензе
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Следователь проводит осмотр места происшествия. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", - говорится в сообщении.
В СК заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании, а также установят причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия.
На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как следователь осматривает дыру площадью примерно один квадратный метр на полу у лестницы неподалеку от входа в подъезд.
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, у которого обрушились два подъезда - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2023 годах
16 ноября 2023, 20:24
 
ПроисшествияПензаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала