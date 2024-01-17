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В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол - РИА Новости, 17.01.2024
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:49
2024-01-17T20:49
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САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. "Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Следователь проводит осмотр места происшествия. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", - говорится в сообщении. В СК заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании, а также установят причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия. На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как следователь осматривает дыру площадью примерно один квадратный метр на полу у лестницы неподалеку от входа в подъезд.
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происшествия, пенза, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пенза, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В многоквартирном доме в Пензе частично обрушился пол
В подъезде многоэтажки в Пензе частично обрушился пол, СК начал проверку
САРАТОВ, 17 янв - РИА Новости.
Следователи проводят проверку по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома в Пензе, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале
.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту частичного обрушения пола в подъезде многоквартирного дома по улице Аустрина в городе Пензе. Следователь проводит осмотр места происшествия. Принимаются меры к обеспечению безопасности граждан, проживающих в данном доме", - говорится в сообщении.
В СК заявили, что следователи дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании, а также установят причины и условия, способствовавшие разрушению подвального перекрытия.
На видео, опубликованном СУСК, запечатлено, как следователь осматривает дыру площадью примерно один квадратный метр на полу у лестницы неподалеку от входа в подъезд.
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