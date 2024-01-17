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Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину - РИА Новости, 17.01.2024
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12:03 17.01.2024 (обновлено: 13:28 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/palestina-1921814423.html
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину - РИА Новости, 17.01.2024
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:03
2024-01-17T13:28
в мире
палестина
малайзия
израиль
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН принять Палестину в качестве государства-члена, сообщает малайзийский портал Bharian. По его данным, открытку также подписали члены кабинета министров Малайзии. Ибрагим заявил, что открытка должна выразить пожелание малазийцев принять Палестину в состав стран-членов ООН. Кроме того, по словам премьера, открытка содержала требование немедленно положить конец насилию и жестокости в отношении палестинцев со стороны Израиля. "Эта специальная открытка будет передана через постоянного представителя Малайзии при ООН. Я надеюсь, что искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание со стороны Гутерреша", - написал Ибрагим в своих социальных сетях. Он добавил, что все малайзийцы также могут принять участие в специальной кампании по доставке открыток генеральному секретарю ООН. Продажа открыток начнется в четверг во всех почтовых отделениях и на официальном сайте малайзийской почты.
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в мире, палестина, малайзия, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Малайзия, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину

Премьер Малайзии отправил Гутеррешу открытку с просьбой принять Палестину в ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН принять Палестину в качестве государства-члена, сообщает малайзийский портал Bharian.
По его данным, открытку также подписали члены кабинета министров Малайзии. Ибрагим заявил, что открытка должна выразить пожелание малазийцев принять Палестину в состав стран-членов ООН. Кроме того, по словам премьера, открытка содержала требование немедленно положить конец насилию и жестокости в отношении палестинцев со стороны Израиля.
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"Эта специальная открытка будет передана через постоянного представителя Малайзии при ООН. Я надеюсь, что искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание со стороны Гутерреша", - написал Ибрагим в своих социальных сетях.
Он добавил, что все малайзийцы также могут принять участие в специальной кампании по доставке открыток генеральному секретарю ООН. Продажа открыток начнется в четверг во всех почтовых отделениях и на официальном сайте малайзийской почты.
 
В миреПалестинаМалайзияИзраильАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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