https://ria.ru/20240117/palestina-1921814423.html

Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину

Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину - РИА Новости, 17.01.2024

Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:03

2024-01-17T12:03

2024-01-17T13:28

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН принять Палестину в качестве государства-члена, сообщает малайзийский портал Bharian. По его данным, открытку также подписали члены кабинета министров Малайзии. Ибрагим заявил, что открытка должна выразить пожелание малазийцев принять Палестину в состав стран-членов ООН. Кроме того, по словам премьера, открытка содержала требование немедленно положить конец насилию и жестокости в отношении палестинцев со стороны Израиля. "Эта специальная открытка будет передана через постоянного представителя Малайзии при ООН. Я надеюсь, что искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание со стороны Гутерреша", - написал Ибрагим в своих социальных сетях. Он добавил, что все малайзийцы также могут принять участие в специальной кампании по доставке открыток генеральному секретарю ООН. Продажа открыток начнется в четверг во всех почтовых отделениях и на официальном сайте малайзийской почты.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, палестина, малайзия, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году