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Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину - РИА Новости, 17.01.2024
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:03
2024-01-17T12:03
2024-01-17T13:28
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антониу гутерреш
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отправил специальную открытку генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешу, призвав ООН принять Палестину в качестве государства-члена, сообщает малайзийский портал Bharian. По его данным, открытку также подписали члены кабинета министров Малайзии. Ибрагим заявил, что открытка должна выразить пожелание малазийцев принять Палестину в состав стран-членов ООН. Кроме того, по словам премьера, открытка содержала требование немедленно положить конец насилию и жестокости в отношении палестинцев со стороны Израиля. "Эта специальная открытка будет передана через постоянного представителя Малайзии при ООН. Я надеюсь, что искренний голос малайзийцев привлечет серьезное внимание со стороны Гутерреша", - написал Ибрагим в своих социальных сетях. Он добавил, что все малайзийцы также могут принять участие в специальной кампании по доставке открыток генеральному секретарю ООН. Продажа открыток начнется в четверг во всех почтовых отделениях и на официальном сайте малайзийской почты.
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в мире, палестина, малайзия, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Малайзия, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Малайзии отправил генсеку ООН открытку с призывом принять Палестину
Премьер Малайзии отправил Гутеррешу открытку с просьбой принять Палестину в ООН