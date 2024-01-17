МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным
МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана
© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные последствия на Тегеран, заявила представитель пакистанского министерства иностранных дел на брифинге.
В МИД Пакистана также считают, что удар нарушает международное право и противоречит уставу ООН.
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"Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране", - заявила представитель на брифинге, трансляция которого велась в соцсети X пакистанского ведомства.
Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.