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МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным - РИА Новости, 17.01.2024
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14:38 17.01.2024 (обновлено: 14:40 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pakistan-1921861900.html
МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным
МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным - РИА Новости, 17.01.2024
МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным
Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:38
2024-01-17T14:40
в мире
пакистан
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные последствия на Тегеран, заявила представитель пакистанского министерства иностранных дел на брифинге. В МИД Пакистана также считают, что удар нарушает международное право и противоречит уставу ООН. "Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране", - заявила представитель на брифинге, трансляция которого велась в соцсети X пакистанского ведомства. Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html
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в мире, пакистан, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Пакистан, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным

МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные последствия на Тегеран, заявила представитель пакистанского министерства иностранных дел на брифинге.
В МИД Пакистана также считают, что удар нарушает международное право и противоречит уставу ООН.
«
"Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране", - заявила представитель на брифинге, трансляция которого велась в соцсети X пакистанского ведомства.
Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.
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