https://ria.ru/20240117/pakistan-1921861900.html

МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным

МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным - РИА Новости, 17.01.2024

МИД Пакистана назвал удар Ирана по территории страны незаконным

Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:38

2024-01-17T14:38

2024-01-17T14:40

в мире

пакистан

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пакистан считает удар Ирана по территории страны неприемлемым и незаконным шагом, оставляет за собой право ответить и возлагает ответственность за возможные последствия на Тегеран, заявила представитель пакистанского министерства иностранных дел на брифинге. В МИД Пакистана также считают, что удар нарушает международное право и противоречит уставу ООН. "Этот незаконный шаг абсолютно неприемлем и не имеет оправдания. Пакистан оставляет за собой право ответить на это незаконное действие. Ответственность за последствия будет лежать на Иране", - заявила представитель на брифинге, трансляция которого велась в соцсети X пакистанского ведомства. Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.

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Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году