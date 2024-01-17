https://ria.ru/20240117/okkupatsiya-1921866263.html

В Курской области рассказали о гибели жителей в период фашистской оккупации

В Курской области рассказали о гибели жителей в период фашистской оккупации - РИА Новости, 17.01.2024

В Курской области рассказали о гибели жителей в период фашистской оккупации

Курская область потеряла не меньше 237 тысяч человек в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками, эти данные приобщили к материалам дела о признании... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:55

2024-01-17T14:55

2024-01-17T15:12

справки

курская область

россия

германия

роман старовойт

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921870545_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_295bba9d7aa26541e38cb72c56f25f27.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Курская область потеряла не меньше 237 тысяч человек в период оккупации немецко-фашистскими захватчиками, эти данные приобщили к материалам дела о признании геноцидом действий оккупантов на территории региона в период Великой Отечественной войны, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. Судебное заседание Курского областного суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области в период Великой Отечественной войны продолжилось в среду, 17 января. Предыдущее заседание прошло 18 декабря 2023 года. "Общие потери населения нашего региона в современных административных границах в период ее оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками с октября 1941 года по сентябрь 1943 года оцениваются экспертами в не менее 237 тыс. человек. Экспертное заключение было исследовано в судебном заседании и приобщено к материалам дела", — сообщили в Telegram-канале объединённой пресс-службы судебной системы Курской области. Экспертное заключение с соответствующими результатами представила в ходе судебного заседания заместитель начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры Курской области Ольга Долгинцева, которая выступала в качестве представителя заявителя. Заключение подготовили начальник отдела научно-исследовательской работы госархива Курской области, кандидат исторических наук Олег Аргунов и доцент кафедры истории и социально-исторического сервиса Юго-Западного университета, кандидат исторических наук Сергей Никифоров. В первом заседании суда по делу о признании геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков на территории Курской области участвовал губернатор Роман Старовойт в качестве заинтересованного лица. Он рассказал о массовых расстрелах мирных жителей, казнях заложников, полном уничтожении десятков населённых пунктов в Курской области. По данным Генпрокуратуры России, от действий оккупантов пострадали более 703 тысяч мирных жителей и военнопленных. В Генпрокуратуре сообщали, что свыше 38,7 тысячи трудоспособных советских граждан были вывезены в Германию, где стали невольниками Третьего рейха. В Курске было расстреляно и уничтожено более 2 тысяч человек, убито свыше 1 тысячи пациентов психиатрической больницы, от голода и эпидемий умерло более 10 тысяч человек, в результате полной ликвидации народного здравоохранения детская смертность увеличилась в 10 раз. Убийства мирных граждан сопровождались уничтожением жилых домов и целых населенных пунктов. В Курской области оккупантами было полностью сожжено 157 сел. Немецко-фашистские захватчики причинили ущерб Курской области более чем на 23 триллиона рублей за годы оккупации. Ранее подобные процессы о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской, Воронежской областях и других регионах.

https://ria.ru/20231030/kanada-1906205656.html

https://ria.ru/20231101/genotsid-1906614258.html

курская область

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, курская область, россия, германия, роман старовойт, генеральная прокуратура рф